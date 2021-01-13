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В НХЛ выявлено 27 игроков с коронавирусом

13 января 2021, 03:26

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала заявление по результатам тестирования на Covid-19. По итогам тренировочных сборов перед сезоном-2020/21 в 31 команде были выявлены 27 положительных результатов у игроков (в девяти разных клубах).

Отмечается, что из них 17 игроков «Далласа». Все они в настоящее время восстанавливаются без осложнений.

В течение двухнедельного периода с 30 декабря по 11 января игроки тестировались ежедневно, в общей сложности было проведено около 12 000 тестов. Пробы были взяты более чем у 1200 игроков.

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