У футболистки в Иордании слетел хиджаб. Соперницы окружили ее, чтоб она поправила головной убор

Во время матча женского чемпионата Западной Азии между «Арабским православным клубом» и иорданской командой «Шабаб аль-Ордон» у одной из футболисток слетел с головы хиджаб.

Соперницы окружили ее, чтобы скрыть от телекамер. Таким образом, футболистка смогла поправить хиджаб.