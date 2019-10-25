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У футболистки в Иордании слетел хиджаб. Соперницы окружили ее, чтоб она поправила головной убор

25 октября 2019, 12:55

Во время матча женского чемпионата Западной Азии между «Арабским православным клубом» и иорданской командой «Шабаб аль-Ордон» у одной из футболисток слетел с головы хиджаб.

Соперницы окружили ее, чтобы скрыть от телекамер. Таким образом, футболистка смогла поправить хиджаб.

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