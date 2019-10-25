У футболистки в Иордании слетел хиджаб. Соперницы окружили ее, чтоб она поправила головной убор
25 октября 2019, 12:55
Во время матча женского чемпионата Западной Азии между «Арабским православным клубом» и иорданской командой «Шабаб аль-Ордон» у одной из футболисток слетел с головы хиджаб.
Соперницы окружили ее, чтобы скрыть от телекамер. Таким образом, футболистка смогла поправить хиджаб.
Bigger than sports.— ESPN (@espn) October 23, 2019
When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it. (via @JordanFA) pic.twitter.com/rSUxM0S5Xe
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