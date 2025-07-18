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18 июля 2025, 22:18

Экс-футболист «Барселоны» Ракитич назначен техническим директором «Хайдука»

Алина Савинова

Хорват Иван Ракитич стал техническим директором «Хайдука», сообщает пресс-служба клуба.

В июле этого года Ракитич завершил игровую карьеру, последним его клубом был именно «Хайдук». Ранее он также выступал за «Аль-Шабаб», «Севилью», «Барселону», «Шальке-04» и «Базель».

«Очень рад продолжить свой путь с «Хайдуком», на этот раз за пределами футбольного поля, в качестве технического директора. Стремление побеждать и учиться остается прежним! Спасибо клубу за доверие», — написал Ракитич в соцсетях.

Хорват выступал на позиции полузащитника. Он выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и дважды побеждал в Лиге Европы с «Севильей». В составе сборной Хорватии Ракитич стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

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Иван Ракитич
Футбол
ФК Хайдук
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