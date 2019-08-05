Уокер повторил свой суперсейв в Суперкубке Англии. В раздевалке

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер спас команду от поражения в концовке матча за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". На последних минутах второго тайма он выбил мяч с ленточки ворот ударом через себя.

В результате основное время закончилось вничью (1:1), в серии пенальти "Сити" был точнее.

Примечательно, что в раздевалке во время празднования победы Уокер повторил свое движение.