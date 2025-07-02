Футбол
2 июля, 07:52

«Борнмут» продлил контракт с Семеньо

Павел Лопатко

«Борнмут» продлил контракт с полузащитником Антуаном Семеньо. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Ранее 25-летним ганцем интересовались «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В сезоне-2024/25 Семеньо в 42 матчах за «Борнмут» во всех турнирах забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Его предыдущий контракт действовал до лета 2029 года. Он играет за «Борнмут» с января 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

ФК Борнмут
    «Челси» объявил о переходе форварда Жоао Педро
