«Борнмут» продлил контракт с Семеньо
«Борнмут» продлил контракт с полузащитником Антуаном Семеньо. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Ранее 25-летним ганцем интересовались «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
В сезоне-2024/25 Семеньо в 42 матчах за «Борнмут» во всех турнирах забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Его предыдущий контракт действовал до лета 2029 года. Он играет за «Борнмут» с января 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Новости