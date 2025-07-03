«Манчестер Сити» хочет продать Грилиша до начала предсезонки
«Манчестер Сити» установил крайние сроки для продажи полузащитника команды Джека Грилиша.
Как сообщает GiveMeSport, клуб надеется решить вопрос с будущем игрока до начала предсезонных сборов. Главная сложность трансфера заключается в том, что многие клубы не готовы выполнить финансовые условия, который выдвигают «горожане».
16 июня сообщалось, что «Наполи» не готов платить всю сумму зарплаты 29-летнего Грилиша.
В сезоне-2024/25 футболист провел 32 матча за «Сити» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Новости