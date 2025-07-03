Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

3 июля 2025, 06:14

«Манчестер Сити» хочет продать Грилиша до начала предсезонки

Ана Горшкова
Корреспондент

«Манчестер Сити» установил крайние сроки для продажи полузащитника команды Джека Грилиша.

Как сообщает GiveMeSport, клуб надеется решить вопрос с будущем игрока до начала предсезонных сборов. Главная сложность трансфера заключается в том, что многие клубы не готовы выполнить финансовые условия, который выдвигают «горожане».

16 июня сообщалось, что «Наполи» не готов платить всю сумму зарплаты 29-летнего Грилиша.

В сезоне-2024/25 футболист провел 32 матча за «Сити» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Первый канал назвал всех участников нового сезона «Ледникового периода»
Цену подняли в три раза, Баринов остался почти без увеличения зарплаты. Главные подробности сделки между ЦСКА и «Локомотивом»
WSJ сообщила о призыве Вэнса к Трампу вести диалог с Ираном
Билеты на концерт Долиной в Москве распроданы лишь на 20%
Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем российской печати
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 20 голов в каждом из 21 сезона НХЛ
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ливерпуль» и «Бавария» заинтересованы в трансфере защитника «РБ Лейпциг» Люкеба

Вратарь Диогу Кошта готов перейти в «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2
 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
3
 Ман. Сити 21 13 4 4 45-19 43
4
 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5
 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6
 МЮ 21 8 8 5 36-32 32
7
 Ньюкасл 21 9 5 7 32-27 32
8
 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9
 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10
 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11
 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
12
 Брайтон 21 7 8 6 31-28 29
13
 Кр. Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14
 Тоттенхэм 21 7 6 8 30-27 27
15
 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16
 Лидс 21 5 7 9 29-37 22
17
 Нот. Форест 21 6 3 12 21-34 21
18
 Вест Хэм 21 3 5 13 22-43 14
19
 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20
 Вулверхэмптон 21 1 4 16 15-41 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.01 15:30 МЮ – Ман. Сити - : -
17.01 18:00 Челси – Брентфорд - : -
17.01 18:00 Лидс – Фулхэм - : -
17.01 18:00 Ливерпуль – Бернли - : -
17.01 18:00 Сандерленд – Кр. Пэлас - : -
17.01 18:00 Тоттенхэм – Вест Хэм - : -
17.01 20:30 Нот. Форест – Арсенал - : -
18.01 17:00 Вулверхэмптон – Ньюкасл - : -
18.01 19:30 Астон Вилла – Эвертон - : -
19.01 23:00 Брайтон – Борнмут - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 20
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 16
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 10
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 8
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 7
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 6
И К Ж
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 16 1 5
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 12 1 4
Марк Кукурелья
Марк Кукурелья

Челси

 19 1 3
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости