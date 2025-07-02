Керкез: «Я хочу поблагодарить всю семью «Борнмута» за предоставленный мне шанс приехать и поиграть в АПЛ»

Венгерский защитник Милош Керкез обратился к игрокам, тренерам и фанатам «Борнмута» после перехода в «Ливерпуль».

«Я хочу поблагодарить всю семью «Борнмута» за предоставленный мне шанс приехать и поиграть в АПЛ, главного тренера, всех в тренерском штабе, всех в клубе, вы, ребята, всегда будете в моем сердце, особенно игроков, которые стали друзьями на всю жизнь. Мы вместе сражались во многих битвах и отдали все друг другу, я люблю вас, ребята. Фанаты всегда поддерживают нас, и я бесконечно благодарен им за эту любовь. До скорой встречи», — написал 21-летний футболист в соцсети.

В сезоне-2024/25 Керкез сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Он выступал за «Борнмут» с 2023 года.