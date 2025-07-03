3 июля 2025, 00:19

Эзе согласился перейти в «Арсенал»

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в летнее трансферное окно может стать игроком «Арсенала».

Как сообщает Sky Sports News, Эзе открыт для перехода в лондонский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов. «Арсенал» пока продолжает обсуждать условия сделки со всеми сторонами.

27-летний футболист в сезоне-2024/25 сыграл за «Кристал Пэлас» 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Консорциум Бэйла предложил 40 миллионов фунтов за «Кардифф»

«Ливерпуль» отклонил предложение «Баварии» по Диасу
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2
 Ман. Сити 32 20 7 5 65-29 67
3
 МЮ 33 16 10 7 58-45 58
4
 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5
 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6
 Брайтон 34 13 11 10 48-39 50
7
 Челси 34 13 9 12 53-45 48
8
 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
9
 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
10
 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11
 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12
 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13
 Кр. Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14
 Ньюкасл 33 12 6 15 46-49 42
15
 Лидс 33 9 12 12 42-49 39
16
 Нот. Форест 33 9 9 15 36-45 36
17
 Вест Хэм 33 8 9 16 40-57 33
18
 Тоттенхэм 33 7 10 16 42-53 31
19
 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20
 Вулверхэмптон 33 3 8 22 24-61 17
21.04 22:00 Брайтон – Челси 3 : 0
22.04 22:00 Борнмут – Лидс - : -
22.04 22:00 Бернли – Ман. Сити - : -
24.04 22:00 Сандерленд – Нот. Форест - : -
25.04 14:30 Фулхэм – Астон Вилла - : -
25.04 17:00 Ливерпуль – Кр. Пэлас - : -
25.04 17:00 Вест Хэм – Эвертон - : -
25.04 17:00 Вулверхэмптон – Тоттенхэм - : -
25.04 19:30 Арсенал – Ньюкасл - : -
27.04 22:00 МЮ – Брентфорд - : -
Эрлинг Холанн
 23
Игор Тиаго
 21
Антуан Семеньо
 15
Бруну Фернандеш
 18
Райан Шерки
 10
Джаррод Боуэн
 8
Кристиан Ромеро
 23 1 9
Мойсес Кайседо
 29 1 9
Микки ван де Вен
 30 1 8
