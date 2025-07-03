Эзе согласился перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в летнее трансферное окно может стать игроком «Арсенала».

Как сообщает Sky Sports News, Эзе открыт для перехода в лондонский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов. «Арсенал» пока продолжает обсуждать условия сделки со всеми сторонами.

27-летний футболист в сезоне-2024/25 сыграл за «Кристал Пэлас» 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.