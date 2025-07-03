Эзе согласился перейти в «Арсенал»
Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе в летнее трансферное окно может стать игроком «Арсенала».
Как сообщает Sky Sports News, Эзе открыт для перехода в лондонский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов. «Арсенал» пока продолжает обсуждать условия сделки со всеми сторонами.
27-летний футболист в сезоне-2024/25 сыграл за «Кристал Пэлас» 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|21
|7
|5
|63-26
|70
|
2
|Ман. Сити
|32
|20
|7
|5
|65-29
|67
|
3
|МЮ
|33
|16
|10
|7
|58-45
|58
|
4
|Астон Вилла
|33
|17
|7
|9
|47-41
|58
|
5
|Ливерпуль
|33
|16
|7
|10
|54-43
|55
|
6
|Брайтон
|34
|13
|11
|10
|48-39
|50
|
7
|Челси
|34
|13
|9
|12
|53-45
|48
|
8
|Брентфорд
|33
|13
|9
|11
|48-44
|48
|
9
|Борнмут
|33
|11
|15
|7
|50-50
|48
|
10
|Эвертон
|33
|13
|8
|12
|40-39
|47
|
11
|Сандерленд
|33
|12
|10
|11
|36-40
|46
|
12
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|43-46
|45
|
13
|Кр. Пэлас
|32
|11
|10
|11
|35-36
|43
|
14
|Ньюкасл
|33
|12
|6
|15
|46-49
|42
|
15
|Лидс
|33
|9
|12
|12
|42-49
|39
|
16
|Нот. Форест
|33
|9
|9
|15
|36-45
|36
|
17
|Вест Хэм
|33
|8
|9
|16
|40-57
|33
|
18
|Тоттенхэм
|33
|7
|10
|16
|42-53
|31
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|34-67
|20
|
20
|Вулверхэмптон
|33
|3
|8
|22
|24-61
|17
|21.04
|22:00
|Брайтон – Челси
|3 : 0
|22.04
|22:00
|Борнмут – Лидс
|- : -
|22.04
|22:00
|Бернли – Ман. Сити
|- : -
|24.04
|22:00
|Сандерленд – Нот. Форест
|- : -
|25.04
|14:30
|Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|25.04
|17:00
|Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|25.04
|17:00
|Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|25.04
|17:00
|Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|- : -
|25.04
|19:30
|Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|27.04
|22:00
|МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|23
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|21
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|29
|1
|9
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|30
|1
|8
