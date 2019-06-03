Загадка удара Роберто Карлоса. Ей уже 22 года

22 года назад в товарищеском матче со сборной Франции​ защитник Роберто Карлос забил один из величайших голов в истории футбола.

Футболист сборной Бразилии нанес удар с 35-ти метров внешней стороной левой ногой. Мяч полетел по параболической траектории и влетел в левый от Фабьена Бартеза​ угол рикошетом от штанги. Забитый гол назвали "голом вопреки законам физики".

– Мяч явно шел мимо цели, но порыв ветра направил его в ворота. Это было чудо, – попытался объяснить загадку сам Карлос в интервью L'Equipe.

Роберто Карлос сыграл 125 матчей за сборную Бразилии​ и забил 11 мячей.