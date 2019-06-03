Загадка удара Роберто Карлоса. Ей уже 22 года

22 года назад в товарищеском матче со сборной Франции защитник Роберто Карлос забил один из величайших голов в истории футбола.
Футболист сборной Бразилии нанес удар с 35-ти метров внешней стороной левой ногой. Мяч полетел по параболической траектории и влетел в левый от Фабьена Бартеза угол рикошетом от штанги. Забитый гол назвали "голом вопреки законам физики".
– Мяч явно шел мимо цели, но порыв ветра направил его в ворота. Это было чудо, – попытался объяснить загадку сам Карлос в интервью L'Equipe.
Роберто Карлос сыграл 125 матчей за сборную Бразилии и забил 11 мячей.
22 years to the day later, we’re no closer to knowing how Roberto Carlos did this. pic.twitter.com/rO4eKwuWpL— FootballJOE (@FootballJOE) 3 июня 2019 г.
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