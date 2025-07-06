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6 июля 2025, 18:50

Норрис выиграл «Гран-при Великобритании», Пиастри — второй, Хюлькенберг — третий

Алина Савинова
Болид Ландо Норриса.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал победителем «Гран-при Великобритании». Для 25-летнего гонщика это четвертая победа в сезоне-2025.

Второе место занял партнер Норриса по команде и лидер общего зачета Оскар Пиастри (отставание — 6,812 секунды), который по ходу гонки получил 10-секундный штраф за слишком резкое торможение перед Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в режиме машины безопасности.

Третьим стал пилот «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг (+34,742 секунды). 37-летний немец впервые в карьере оказался на подиуме в «Формуле-1». Всего он провел 239 гонок в чемпионате.

Стартовавший с поул-позиции Ферстаппен финишировал на пятой позиции.

Норрис сократил отставание от Пиастри в личном зачете пилотов до восьми очков, теперь на его счету 226 баллов. Третьим по-прежнему идет Ферстаппен с 165 очками.

«Формула 1»

Чемпионат мира

12-й этап

«Гран-при Великобритании»

1. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1:37.15,735
2. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 6,812
3. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 34,742
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 39,812
5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 56,781
6. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 59,857
7. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 60,603
8. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 64,135
9. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 65,858
10. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 70,674
11. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 72,095
12. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 76,592
13. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 77,301
14. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 84,477
15. Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 1 круг

Не финишировали: Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes), Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls), Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber), Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls), Франко Колапинто (Аргентина, Alpine)

Личный зачет: 1. Оскар Пиастри — 234. 2. Ландо Норрис — 226. 3. Макс Ферстаппен — 165. 4. Джордж Расселл — 147. 5. Шарль Леклер — 119. 6. Льюис Хэмилтон — 103. 7. Андреа Кими Антонелли — 63. 8. Александр Албон — 46. 9. Нико Хюлькенберг — 37. 10. Эстебан Окон — 23. 11. Исак Хаджар — 21. 12. Ленс Стролл — 20. 13. Пьер Гасли — 19. 14. Фернандо Алонсо — 16. 15. Карлос Сайнс — 13. 16. Лиам Лоусон — 12. 17. Юки Цунода — 10. 18. Оливер Берман — 6. 19. Габриэль Бортолето — 4. 20. Франко Колапинто — 0. 21. Джек Дуэн — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 460. 2. Ferrari — 222. 3. Mercedes — 210. 4. Red Bull — 172. 5. Williams — 59. 6. Sauber — 41. 7. Racing Bulls — 36. 8. Aston Martin — 36. 9. Haas — 29. 10. Alpine — 19

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Формула-1
Ландо Норрис
Нико Хюлькенберг
Оскар Пиастри
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