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Кушанашвили назвал драку Смолова ударом ножом в сердце: «Вот, что делает ослиная моча, которую пьют наши футболисты»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарик Агаларов
корреспондент
Шоумен Отар Кушанашвили
Отар Кушанашвили.
Фото Global Look Press

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили в разговоре с «СЭ» высказался о драке с участием экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Когда мне предъявляют претензии, что я бедокурил в своей юности, которая уже покрыта сединой, я отвечаю так: «Мне тогда было 20 с хвостиком». Когда человеку глубоко за 30 лет, сколько бы алкоголя он не употребил — это отдельная статья, по которой можно предъявить... Из того светлого парня, которого лично я знал, превращается в дебила... Чем бы ни было обусловлено распускание рук, это разочарование, которое бьет мне ножом в сердце. Я знаю Смолова как светлейшего и добрейшего парня! Вот, что делает ослиная моча, которую пьют наши футболисты и превращаются в свиней. Я не хочу знать подробностей, что случилось и как. Ни в коем разе, никто из них не имеет права распускать руки.

Что делал новоиспеченный отец в 7:30 в кафе, в котором все занимаются сексом (формулировка изменена — Прим. «СЭ»)? Что он там делал в 7:30 утра? Праздновал чемпионство «Краснодара»? Прошел шестой год уже! Чемпионство «Краснодара» проплатил я! Давайте начнем с этого. Галицкий мне должен! Что должен? Денег! Что может быть мне должен Галицкий?! Я не понимаю этих историй! Ему 35 лет! Какие могут быть драки? 2025-й год!» — сказал Кушанашвили «СЭ».

Федор Смолов.Потрясающие детали драки Смолова. Оказывается, он предлагал пострадавшим оплатить их счет — а после отказа ударил

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Кроме того, появилась информация, что у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео конфликта не попало в сеть.

По данным «СЭ», МВД отказало избитым Смоловым людям в заведении уголовного дела.

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Федор Смолов
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Источник: «Зенит» готовит официальное предложение по форварду «Фламенго» Педро
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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П
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