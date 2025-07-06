Кушанашвили назвал драку Смолова ударом ножом в сердце: «Вот, что делает ослиная моча, которую пьют наши футболисты»
Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили в разговоре с «СЭ» высказался о драке с участием экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
«Когда мне предъявляют претензии, что я бедокурил в своей юности, которая уже покрыта сединой, я отвечаю так: «Мне тогда было 20 с хвостиком». Когда человеку глубоко за 30 лет, сколько бы алкоголя он не употребил — это отдельная статья, по которой можно предъявить... Из того светлого парня, которого лично я знал, превращается в дебила... Чем бы ни было обусловлено распускание рук, это разочарование, которое бьет мне ножом в сердце. Я знаю Смолова как светлейшего и добрейшего парня! Вот, что делает ослиная моча, которую пьют наши футболисты и превращаются в свиней. Я не хочу знать подробностей, что случилось и как. Ни в коем разе, никто из них не имеет права распускать руки.
Что делал новоиспеченный отец в 7:30 в кафе, в котором все занимаются сексом (формулировка изменена — Прим. «СЭ»)? Что он там делал в 7:30 утра? Праздновал чемпионство «Краснодара»? Прошел шестой год уже! Чемпионство «Краснодара» проплатил я! Давайте начнем с этого. Галицкий мне должен! Что должен? Денег! Что может быть мне должен Галицкий?! Я не понимаю этих историй! Ему 35 лет! Какие могут быть драки? 2025-й год!» — сказал Кушанашвили «СЭ».
5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Кроме того, появилась информация, что у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео конфликта не попало в сеть.
По данным «СЭ», МВД отказало избитым Смоловым людям в заведении уголовного дела.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1