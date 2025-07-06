Кушанашвили назвал драку Смолова ударом ножом в сердце: «Вот, что делает ослиная моча, которую пьют наши футболисты»

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили в разговоре с «СЭ» высказался о драке с участием экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Когда мне предъявляют претензии, что я бедокурил в своей юности, которая уже покрыта сединой, я отвечаю так: «Мне тогда было 20 с хвостиком». Когда человеку глубоко за 30 лет, сколько бы алкоголя он не употребил — это отдельная статья, по которой можно предъявить... Из того светлого парня, которого лично я знал, превращается в дебила... Чем бы ни было обусловлено распускание рук, это разочарование, которое бьет мне ножом в сердце. Я знаю Смолова как светлейшего и добрейшего парня! Вот, что делает ослиная моча, которую пьют наши футболисты и превращаются в свиней. Я не хочу знать подробностей, что случилось и как. Ни в коем разе, никто из них не имеет права распускать руки.

Что делал новоиспеченный отец в 7:30 в кафе, в котором все занимаются сексом (формулировка изменена — Прим. «СЭ»)? Что он там делал в 7:30 утра? Праздновал чемпионство «Краснодара»? Прошел шестой год уже! Чемпионство «Краснодара» проплатил я! Давайте начнем с этого. Галицкий мне должен! Что должен? Денег! Что может быть мне должен Галицкий?! Я не понимаю этих историй! Ему 35 лет! Какие могут быть драки? 2025-й год!» — сказал Кушанашвили «СЭ».

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Кроме того, появилась информация, что у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео конфликта не попало в сеть.

По данным «СЭ», МВД отказало избитым Смоловым людям в заведении уголовного дела.