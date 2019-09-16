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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Спортинг»

16 сентября 2019, 07:17
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«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома разгромил «Спортинг Канзас-Сити» — 7:2. В составе хозяев хет-трик оформил Златан Ибрагимович, дубль на счету Себастьяна Ллетгета, также отличились Карлос Антуна и Джо Корона. У гостей два мяча забил Фелипе Гутьеррес.

«Лос-Анджелес» одержал первую победу с 15 августа и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. «Спортинг» (37) — 7-й.

Ибрагимович не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота

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