Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Спортинг»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома разгромил «Спортинг Канзас-Сити» — 7:2. В составе хозяев хет-трик оформил Златан Ибрагимович, дубль на счету Себастьяна Ллетгета, также отличились Карлос Антуна и Джо Корона. У гостей два мяча забил Фелипе Гутьеррес.

«Лос-Анджелес» одержал первую победу с 15 августа и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. «Спортинг» (37) — 7-й.

Ибрагимович не реализовал пенальти, но добил мяч в ворота