Хет-трик Ибрагимовича помог «Гэлакси» разгромить «Спортинг»
16 сентября 2019, 07:17
«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома разгромил «Спортинг Канзас-Сити» — 7:2. В составе хозяев хет-трик оформил Златан Ибрагимович, дубль на счету Себастьяна Ллетгета, также отличились Карлос Антуна и Джо Корона. У гостей два мяча забил Фелипе Гутьеррес.
.@ibra_official gets a second! That's 3-1 in favor of #LAGalaxy! #LAvSKC pic.twitter.com/BfwbUCXa58— Major League Soccer (@MLS) September 16, 2019
.@ibra_official completes his hat trick! #LAvSKC pic.twitter.com/lkXW5gHLAe— Major League Soccer (@MLS) September 16, 2019
«Лос-Анджелес» одержал первую победу с 15 августа и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. «Спортинг» (37) — 7-й.