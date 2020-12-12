Леклер посвятил дизайн шлема на «Гран-при Абу-Даби» Феттелю, который уходит из «Феррари»
08:47
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер посвятил дизайн гоночного шлема на «Гран-при Абу-Даби» своему партнеру по команде, Себастьяну Феттелю.
Гонка в ОАЭ станет последней для немца в составе итальянской команды. С сезона-2021 Феттель будет выступать за «Астон Мартин».
Леклер нанес на шлем надпись «Спасибо, Сэб!» на немецком языке, а также добавил на него совместную фотографию с Феттелем.
Заключительный этап сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Абу-Даби», проходит с 11 по 13 декабря.
New helmet for the last race of the season.— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 11, 2020
Danke Seb ! Let's make this last race a good one ? pic.twitter.com/kaiubOlmgn
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