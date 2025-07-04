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4 июля 2025, 02:59

Ральф Шумахер: «Если Цунода не улучшит результаты, то вылетит из «Ред Булл»

Ана Горшкова
Корреспондент

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о будущем Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Я думаю, что карьера Цуноды подходит к концу. Он достиг своего потолка и продолжает совершать ошибки. Если он не исправится в ближайших заездах, то скоро вылетит из Red Bull», — приводит слова Шумахера Sky.

В сезоне-2025 Цунода набрал 10 очков и занимает 17-е место в личном зачете пилотов. В Кубке конструкторов «Ред Булл» находится на 4-й строчке со 162 очками.

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Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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