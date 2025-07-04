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4 июля 2025, 00:26

Льюис Хэмилтон рассказал, стоит ли Ферстаппену переходить в «Мерседес»

Ана Горшкова
Корреспондент

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен перейдет в «Мерседес».

«Порекомендовал бы я Максу перейти в «Мерседес»? Конечно! Это потрясающая команда, которая отдается гонкам на все 100 процентов. Там работают отличные специалисты, у них потрясающая база и инфраструктура. Поэтому я однозначно посоветовал бы ему эту команду. Интересно, как будут развиваться события дальше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports F1.

Макс Ферстаппен.Ферстаппен переходит в «Мерседес»? Слухи все настойчивее

2 июля сообщалось, что Ферстаппен может заменить британца Джорджа Расселла в «Мерседесе».

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Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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