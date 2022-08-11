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Почему возникает головокружение? Мнение экспертов

Ольга Стрельникова
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Головокружение.
Головокружение.
Головокружение.
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Головокружение — это не просто неприятное состояние, это симптом, который может сигнализировать о различных патологиях. Как вовремя выявить причины и избавиться от них, знают нейрохирург, вертебролог Андрей Владимирович Городнов и врач-отоневролог Юлия Владимировна Диденко.

Постановка правильного диагноза

Врач-нейрохирург Андрей Владимирович Городнов перво-наперво рекомендует поставить правильный диагноз, чтобы достоверно понять, с чем связано ваше конкретное головокружение. Оно может возникнуть из-за сдавливания позвоночных артерий и, как следствие, затруднения поступления крови к головному мозгу. Также головокружения могут быть вызваны:

  • неврологическими и психическими заболеваниями (болезнь Паркинсона, мигрень, болезнь Альцгеймера, морская болезнь, эпилепсия и пр.);
  • заболеваниями сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, гипертония, рассеянный склероз, атеросклероз, аритмия сердца и пр.);
  • анемией (снижением уровня гемоглобина в крови);
  • гипогликемией (снижением уровня сахара в крови) и другими формами диабета;
  • травмами головы;
  • инфекционными заболеваниями;
  • заболеваниями наружного, среднего и внутреннего уха (попадание инородного тела, сера в ухе, воспаление евстахиевой трубы, лабиринтит и пр.);
  • раковая опухоль;
  • менопауза;
  • побочный эффект некоторых лекарств и пр.
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Симптомы, сопутствующие головокружению

Головокружение — это не болезнь, а признак, указывающий на проблему со структурами, ответственными за поддержание баланса. Он может как быть самостоятельным явлением, так и сочетаться с другими симптомами.

Головокружение может иметь сопутствующие симптомы:

  • нарушения слуха;
  • сильные головные боли;
  • скованность мышц шеи;
  • нарушения речи;
  • пятна перед глазами;
  • высокая температура;
  • слабость или скованность в ногах, онемение конечностей;
  • боль в груди, сбой сердечного ритма.

В этих случаях следует незамедлительно обращаться к врачу.

Головокружение.
Головокружение.

Характеристики головокружения

При определении причины головокружения учитываются все симптомы и их особенности:

  • частота головокружения;
  • в каком положении усиливается головокружение (ходьба, положение лежа, при закрытых глазах);
  • артериальное давление;
  • наличие нистагма (тремор или непроизвольные движения глаз) и пр.
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К какому врачу обращаться?

При возникновении головокружений не всегда понятно, к какому из специалистов следует обратиться: неврологу или лору, эндокринологу или терапевту. На стыке этих специальностей появилась специализация отоневролог.

Будучи врачом-отоневрологом, Юлия Владимировна Диденко пояснила, что уже на первом приеме ее задача заключается в том, чтобы понять, где возникла проблема — в головном мозге, внутреннем ухе или нерве, который идет между ухом и головным мозгом. Или причина иная и может потребоваться помощь смежных специалистов.

На этом этапе крайне важна качественная диагностика.

Процесс диагностики при головокружениях

Если после клинического осмотра можно точно сказать или с большой вероятностью предположить, что проблема в головном мозге, в этом случае потребуется МРТ или компьютерная томография головного мозга. Если проблема во внутреннем ухе, все не так просто.

Внутреннее ухо — это наш гироскоп, который располагается внутри височной кости. Размером он примерно с фалангу большого пальца и состоит из участка, отвечающего за слух, и полукружных каналов, отвечающих за равновесие. Именно на эту часть при диагностике обращается особое внимание.

Чтобы определить, как работает внутреннее ухо справа и слева, используется калорический тест, проводимый с помощью специального аппарата в виде трубочки, которая подает теплый и холодный воздух. Ее вставляют в наружный слуховой проход и в течение минуты продувают. По тому, как реагируют уши, можно понять, насколько хорошо работает каждое из них, или совсем не работает, или все идеально и рецепторы работают как надо.

Пациент находится в специальной маске, лежа на кушетке. Врач в этот момент подает воздух. Ответ внутреннего уха видно на графике. По тому, какой он формы и амплитуды, можно сказать, хорошо или плохо все работает. При этом важна асимметрия, в каком ухе есть проблема, какое реагирует лучше или одно из них вовсе не отвечает.

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В момент такой диагностики можно ощущать легкое головокружение. По тому, какое головокружение вы чувствуете, можно поставить диагноз.

Нет такого аппарата, который показал бы полукружные каналы как на МРТ головного мозга — слишком маленькая структура. Однако внутреннее ухо очень тесно связано с глазами. Когда вы поворачиваете голову, включается специальный механизм, который синхронно заставляет работать глаза и уши, чтобы изображение оставалось на сетчатке и вы продолжали видеть.

Для оценки функции полукружных каналов используется видеоимпульсный тест на аппарате, представляющем из себя очки и камеру. На экран выводится глазное яблоко пациента в увеличенном виде. Врач смотрит, как при повороте головы двигается зрачок, как он фиксируется на изображении. По результатам можно сделать вывод, хорошо или плохо работает горизонтальный канал.

Этот тест крайне чувствителен и подходит для тех случаев, когда головокружение прошло и диагноз нужно поставить постфактум. К примеру, можно определить, была ли проблема с вестибулярным нервом.

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Специфика лечения головокружений

По словам Андрея Владимировича Городнова, подавляющее число пациентов приходит и говорит, что у них пережимаются сосуды и из-за этого кружится голова. Это действительно может быть так, если имеется недостаточность кровообращения в бассейне основной артерии, когда недостает крови в мозжечке. Обычно это пожилые люди с атеросклерозом и предынсультными состояниями. Но в большинстве случаев причины другие.

Молодые мужчины и женщины никакого отношения к подобным болезням не имеют. Даже не всегда обязательно делать УЗИ и МРТ. Сначала нужно показаться неврологу, который разбирается в проблемах головокружения. А еще лучше — отоневрологу, если таковой существует в вашем городе.

Головокружение.
Головокружение.

Лечение доброкачественного пароксизмального головокружения

Наиболее частым бывает доброкачественное пароксизмальное головокружение. Зарождается оно не в сосудах головы и даже не в головном мозге, а в нашем маленьком органе равновесия, о котором мы уже говорили, — так называемые полукружные каналы и улитка, находящиеся внутри височной кости за ухом. Устроен он таким образом, что полукружные каналы располагаются в трех перпендикулярных плоскостях. Благодаря этому мы с вами все время понимаем, в каком пространстве и положении находимся: закрываем глаза и точно знаем, что лежим в кровати, или прыгаем с трамплина в воду и четко знаем, в какую секунду в каком положении находимся. За это и отвечают полукружные каналы.

Андрей Владимирович Городнов отмечает, что это крайне чувствительный орган, который выстлан нервными окончаниями, а внутри плавает густая жидкость. Она перемещается, раздражает нервные окончания. Таким образом подаются сигналы в мозг, в каком положении в пространстве вы находитесь.

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Представьте, что вдруг по той или иной причине появляется какая-то взвесь в этой жидкости. Чаще всего это микрокосточка, осколок, небольшая соринка. Начинает там плавать, слегка касаясь нервных окончаний. Для организма это шок, потому что непонятные сигналы происходят из такого чувствительного органа, и человек это чувствует как очень сильное головокружение. Предметы вокруг него начинают вращаться, он может падать, состояние страшное. Люди иногда на улицу даже не могут выйти, не зная, закружится у них сейчас голова или нет.

К сожалению, очень часто врачи назначают сосудорасширяющие препараты или специальные препараты, уменьшающие чувство головокружения. Они помогают, но не лечат.

А лечение данной проблемы совершенно простое — специальное упражнение или гимнастика, которую проводит невролог после того, как установлен диагноз доброкачественного пароксизмального головокружения. Пациент поворачивается в пространстве особенным образом, и та самая соринка загоняется в угол полукружных каналов, где прилипает, приклеивается. Если она остается там навсегда, то человек выздоровел. Если же зафиксировалась не очень хорошо, при каких-то обстоятельствах может опять беспокоить, остается риск головокружения.

Отоневрологи обучают пациентов гимнастике, которую они смогут применять самостоятельно во время приступов головокружения. Обычно они случаются утром при пробуждении и повороте в кровати. Просыпаясь, ощутив приступ, пациенты начинают уже сами делать гимнастику, помогая себе в лечении недуга.

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Эффективность лечения головокружений

По практике Андрея Владимировича Городнова подобные явления сопровождают пациентов не всю жизнь. Рано или поздно они заканчиваются так же, как и начались. Обычно люди испытывают несколько приступов или несколько десятков приступов в своей жизни, потом это все сходит на нет, с помощью специалистов или без. Во всяком случае, лечение гимнастикой безвредное и перспективное, а когда вводятся сосудорасширяющие препараты на всю жизнь — это не выход из положения.

Конечно же, существуют случаи, при которых гимнастика не поможет. Могут потребоваться отдельные консультации с лором, неврологические и визуальные обследования, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и пр.

Могут быть назначены:

  • препараты с сосудистым действием;
  • нейролептики;
  • антигистаминные препараты;
  • фитотерапия растительными препаратами и пр.

Материалы предоставлены исключительно с целью ознакомления. Дальнейшее лечение всегда определяется врачом после постановки диагноза. В случае возникновения головокружения обращайтесь к врачу — самолечение здесь неприемлемо.

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