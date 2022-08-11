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Риск импотенции при повышенном холестерине: как избежать?

Мария Сальникова
Читать «СЭ» в
Риск импотенции при повышенном холестерине.
Рассказываем, как связаны холестерин и тестостерон и можно ли выйти из группы риска.

Как холестерин влияет на потенцию

Избыток плохого холестерина негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы в целом, так как закупоривает сосуды «бляшками», которые мешают нормальной проходимости крови. Эрекция, как известно, возникает вследствие притока крови в пещеристые тела, затруднение ее прилива ведет к снижению продолжительности полового акта, а в перспективе — к импотенции. В зоне риска оказываются мужчины старше 35 лет, поскольку уровень холестерина повышается прогрессивно. Поэтому начинать следить за состоянием здоровья, в том числе знать свой холестерин, нужно с молодого возраста.

Как холестерин влияет на потенцию.
Как холестерин влияет на потенцию.

Как связаны тестостерон и холестерин

Прием лекарственных средств, понижающих уровень холестерина, приводит к уменьшению вырабатываемого организмом мужчины гормона — тестостерона. В свою очередь, недостаток тестостерона отрицательно влияет на способность испытывать возбуждение. Таким образом, принимая лекарства, снижающие холестерин, можно добиться улучшения эректильной функции, одновременно с этим уменьшив либидо. Иначе говоря, физическая возможность совершить половой акт останется, но желание к нему приступать пропадет.

Прибор для измерения уровня холестерина. Стоит ли паниковать из-за повышенного холестерина? Мнение эксперта

У тестостерона и холестерина существует обратная взаимосвязь: в настоящее время проводятся исследования, подтверждающие возможность снижения уровня холестерина за счет увеличения количества тестостерона. Речь идет о приеме тестостерона как гормонального препарата.

Однако применение статинов для снижения холестерина или гормонов для увеличения тестостерона допускается только с назначения врача и под его контролем.

Круговорот холестерина в организме.
Круговорот холестерина в организме.

ЗОЖ vs импотенция

Повышение допустимого уровня холестерина в крови может быть связано с неправильным питанием, в том числе с употреблением продуктов, содержащих большое количество холестерина. Но неправильное питание — лишь одна из возможных причин. Уровень холестерина может повыситься вследствие:

— употребления алкоголя;
— табакокурени;
— малоподвижного образа жизни (гиподинамии);
— заболеваний печени, почек, нарушения выработки и других заболеваний.

Повышенный холестерин. Повышенный холестерин: о чем это говорит и что надо делать?

Мужчины, не имеющие вредных привычек, занимающиеся спортом, придерживающиеся правильного питания, в меньшей степени рискуют получить повышенный уровень холестерина. Поэтому импотенция как следствие проблем с сосудами грозит им реже, чем любителям пассивного отдыха, алкоголя и гамбургеров.

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