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Сергей Гранкин: «Вышли на матч с Канадой расслабленными после Ирана»

11:31
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Капитан сборной России Сергей Гранкин после сложной победы над Канадой (3:2) на Кубке мира связал сложное начало матча с расслабленностью после победы над Ираном.

— Игра получилась интересная, из нее стоит сделать выводы. Тяжело играли первые две партии, Канада в защите была хороша. Но потом добавили на подаче и переломили ситуацию. Акклиматизация? Да нет, проблем с ней не было. Я думаю, поначалу нам не хватало агрессии. Вышли расслабленными после вчерашней победы. Потом поняли, что просто так победить не получится. Как только стали агрессивнее — начало получаться и довели дело до победы. (Дмитрий Кузнецов)

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