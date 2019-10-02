Сергей Гранкин: «Вышли на матч с Канадой расслабленными после Ирана»

Капитан сборной России Сергей Гранкин после сложной победы над Канадой (3:2) на Кубке мира связал сложное начало матча с расслабленностью после победы над Ираном.

— Игра получилась интересная, из нее стоит сделать выводы. Тяжело играли первые две партии, Канада в защите была хороша. Но потом добавили на подаче и переломили ситуацию. Акклиматизация? Да нет, проблем с ней не было. Я думаю, поначалу нам не хватало агрессии. Вышли расслабленными после вчерашней победы. Потом поняли, что просто так победить не получится. Как только стали агрессивнее — начало получаться и довели дело до победы. (Дмитрий Кузнецов)