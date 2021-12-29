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Франция заменит Австрию на ATP Cup и сыграет с Россией

13:20
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Сборная Франции заменит команду Австрии на ATP Cup, сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, Франция сыграет в группе B с Россией, Италией и Австралией.

ATP Cup стартует 1 января. Матч Франция — Россия состоится 2 января.

Ранее сообщалось, что австрийские теннисисты Дэннис Новак и Доминик Тим снялись с ATP Cup. Таким образом, Австрия не смогла принять участия в турнире, потому что в составе не осталось теннисистов из топ-250 мирового рейтинга.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/atp-cup-2022-updates-france-djokovic-rublev

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Карен Саркисян все материалы автора
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