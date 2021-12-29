Франция заменит Австрию на ATP Cup и сыграет с Россией

Сборная Франции заменит команду Австрии на ATP Cup, сообщает официальный сайт турнира.

Таким образом, Франция сыграет в группе B с Россией, Италией и Австралией.

ATP Cup стартует 1 января. Матч Франция — Россия состоится 2 января.

Ранее сообщалось, что австрийские теннисисты Дэннис Новак и Доминик Тим снялись с ATP Cup. Таким образом, Австрия не смогла принять участия в турнире, потому что в составе не осталось теннисистов из топ-250 мирового рейтинга.