Франция заменит Австрию на ATP Cup и сыграет с Россией
13:20
Сборная Франции заменит команду Австрии на ATP Cup, сообщает официальный сайт турнира.
Таким образом, Франция сыграет в группе B с Россией, Италией и Австралией.
ATP Cup стартует 1 января. Матч Франция — Россия состоится 2 января.
Ранее сообщалось, что австрийские теннисисты Дэннис Новак и Доминик Тим снялись с ATP Cup. Таким образом, Австрия не смогла принять участия в турнире, потому что в составе не осталось теннисистов из топ-250 мирового рейтинга.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/atp-cup-2022-updates-france-djokovic-rublev
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