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23 июня, 20:50

Самсонова уступила украинке Свитолиной во втором круге турнира в Бад-Хомбурге

Алина Савинова
Людмила Самсонова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

Во втором круге 27-летняя спортсменка уступила восьмой ракетке мира украинке Элине Свитолиной — 6:3, 3:6, 2:6.

Встреча длилась 2 часа 13 минут. Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету ее соперницы 4 эйса, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Свитолина в четвертьфинале сыграет против китаянки Ван Синьюй.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 3) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:3, 6:2

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Теннис
Людмила Самсонова
Элина Свитолина
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