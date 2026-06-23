Самсонова уступила украинке Свитолиной во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге (Германия).
Во втором круге 27-летняя спортсменка уступила восьмой ракетке мира украинке Элине Свитолиной — 6:3, 3:6, 2:6.
Встреча длилась 2 часа 13 минут. Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. На счету ее соперницы 4 эйса, 3 двойные и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Свитолина в четвертьфинале сыграет против китаянки Ван Синьюй.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 3) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:3, 6:2
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