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Ольховский назвал причины поражения Шнайдер в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» поражение российской теннисистки Дианы Шнайдер от датчанки Клары Таусон (4:6, 4:6) в первом круге турнира в Бад-Хомбурге.

«Я удивлен. Диана — левша, ее игра должна подходить к траве. Может быть, сыграла эмоциональная составляющая. Была довольна результатом на «Ролан Гаррос», это отразилось на последующих выступлениях. Может быть, еще не втянулась в травяной сезон», — сказал Ольховский «СЭ».

Неделей ранее Шнайдер так же неудачно стартовала на турнире в Берлине, где проиграла чешке Николе Бартунковой в трех сетах (2:6, 7:6, 3:6). В начале июня россиянка дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

(Давид Петросян)

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Диана Шнайдер
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