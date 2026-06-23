Звонарева и Сутджиади вышли в четвертьфинал парного турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Индонезии Алдила Сутджиади стали четвертьфиналистками парного турнира в Бад-Хомбурге (Германия).

В первом круге дуэт обыграл россиянку Александру Панову и бельгийку Магали Кемпен со счетом 6:4, 4:6, 10:8.

Матч длился 1 час 28 минут. Звонарева и Сутджиади ни разу не подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 1. В четвертьфинале они сыграют против победительниц встречи Николь Меличар/Эрин Рутлиф (США/Новая Зеландия) — Андрея Клепач/Ника Радишич (Словения).