По мнению клиентов PARI, NAVI обыграет FURIA на Gamers8 2023 по CS:GO

16 августа стартует турнир Gamers8 2023 по CS:GO. В 21.00 по московскому времени начнется матч первого раунда плей-офф между Natus Vincere и FURIA Esports. Аналитики букмекерской компании PARI считают коллектив Александра s1mple Костылева фаворитом поединка. Матч пройдет в формате best-of-3.

NAVI, по словам участников коллектива, находятся еще в процессе выстраивания игры и налаживания коммуникации после трех замен в составе, произошедших в межсезонье. На последнем крупном международном чемпионате — IEM Cologne — ростер занял восьмое место. Вероятность того, что NAVI одолеют FURIA, оценивается коэффициентом 1.37. На победу состава s1mple со счетом 2:0 можно поставить с котировкой 2.23.

FURIA также совершила перестановки в составе в межсезонье. К коллективу присоединился ветеран бразильской сцены FalleN, который взял на себя роль капитана. На IEM Cologne, который стал первым турниром для обновленного ростера, FURIA провалилась, проиграв The MongolZ и заняв 20-е место. Коэффициент на победу бразильцев в матче против NAVI составляет 3.10. Поставить на FURIA с форой по картам (+1.5) можно с котировкой 1.58. Наименее вероятным исходом встречи, по оценкам аналитиков, считается сухая победа FURIA — она котируется по коэффициенту 5.80.

Клиенты PARI уверены в победе NAVI — около 98% от всего объема ставок на исход встречи приходится на этот ростер.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу — 129 000 рублей на победу NAVI по коэффициенту 1.45. Игрок включил этот прогноз в экспресс из трех киберспортивных событий с общим коэффициентом 2.58.

Gamers8 2023 проходит с 16 по 20 августа в формате LAN в Саудовской Аравии. Призовой фонд чемпионата составляет 1 млн долларов. В турнире участвуют 16 команд, которые сразу начали свой путь с плей-офф в формате single-elimination. Победитель матча NAVI — FURIA сыграет с Team Vitality или MIBR, а проигравший покинет ивент.