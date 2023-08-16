По мнению клиентов PARI, NAVI обыграет FURIA на Gamers8 2023 по CS:GO
16 августа стартует турнир Gamers8 2023 по CS:GO. В 21.00 по московскому времени начнется матч первого раунда плей-офф между Natus Vincere и FURIA Esports. Аналитики букмекерской компании PARI считают коллектив Александра s1mple Костылева фаворитом поединка. Матч пройдет в формате best-of-3.
NAVI, по словам участников коллектива, находятся еще в процессе выстраивания игры и налаживания коммуникации после трех замен в составе, произошедших в межсезонье. На последнем крупном международном чемпионате — IEM Cologne — ростер занял восьмое место. Вероятность того, что NAVI одолеют FURIA, оценивается коэффициентом 1.37. На победу состава s1mple со счетом 2:0 можно поставить с котировкой 2.23.
FURIA также совершила перестановки в составе в межсезонье. К коллективу присоединился ветеран бразильской сцены FalleN, который взял на себя роль капитана. На IEM Cologne, который стал первым турниром для обновленного ростера, FURIA провалилась, проиграв The MongolZ и заняв 20-е место. Коэффициент на победу бразильцев в матче против NAVI составляет 3.10. Поставить на FURIA с форой по картам (+1.5) можно с котировкой 1.58. Наименее вероятным исходом встречи, по оценкам аналитиков, считается сухая победа FURIA — она котируется по коэффициенту 5.80.
Клиенты PARI уверены в победе NAVI — около 98% от всего объема ставок на исход встречи приходится на этот ростер.
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу — 129 000 рублей на победу NAVI по коэффициенту 1.45. Игрок включил этот прогноз в экспресс из трех киберспортивных событий с общим коэффициентом 2.58.
Gamers8 2023 проходит с 16 по 20 августа в формате LAN в Саудовской Аравии. Призовой фонд чемпионата составляет 1 млн долларов. В турнире участвуют 16 команд, которые сразу начали свой путь с плей-офф в формате single-elimination. Победитель матча NAVI — FURIA сыграет с Team Vitality или MIBR, а проигравший покинет ивент.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0