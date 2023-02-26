«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 26 февраля 2023 года
В одном из самых интересных матчей 25-го тура АПЛ встретятся команды из Лондона — «Тоттенхэм» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.
Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами встречи: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.55, вероятность — около 37%. Успех синих доступен с котировкой 3.00 (33%). Ничья идет за чуть большие 3.30 (30%).
Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «аристократов» при благоприятном исходе принесет 3000 рублей.
Команды встречались во втором туре чемпионата: тогда матч проходил на стадионе синих и закончился яркой ничьей 2:2. Поставить на то, что «Челси» не уступит и в предстоящей игре, можно за 1.55.
Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.20;
• победа хозяев 1:0 — за 7.50;
• выигрыш гостей с таким же счетом — за 8.20.
Эксперты сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.
Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.83, «обе забьют — нет» идет за 1.98.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Челси» 26 февраля 2023 года
Гости подходят к матчу на грустной серии из пяти матчей без побед, два из которых они проиграли. Всего же команда Грэма Поттера выиграла лишь однажды за последние 10 матчей во всех турнирах. У «Челси» большие проблемы в атаке: за те же 10 игр «аристократы» ни разу не забили больше одного гола за игру, а всего оформили жалкие четыре мяча.
«Тоттенхэм» выглядит лучше: «шпоры» выиграли четыре из последних шести матчей во всех турнирах. Но коллектив Конте тоже немного забивает: за последние 10 игр во всех турнирах только четыре раза отличился больше одного раза за 90 минут.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2