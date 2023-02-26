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«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 26 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 26 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Хаким Зиеш («Челси»).
Фото Global Look Press

В одном из самых интересных матчей 25-го тура АПЛ встретятся команды из Лондона — «Тоттенхэм» и «Челси». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», арбитр Стюарт Атвелл даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
26 февр, 16:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Челси

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами встречи: поставить на победу команды Антонио Конте можно с коэффициентом 2.55, вероятность — около 37%. Успех синих доступен с котировкой 3.00 (33%). Ничья идет за чуть большие 3.30 (30%).

Верите в успех гостей? Ставка в 1000 рублей на победу «аристократов» при благоприятном исходе принесет 3000 рублей.

Команды встречались во втором туре чемпионата: тогда матч проходил на стадионе синих и закончился яркой ничьей 2:2. Поставить на то, что «Челси» не уступит и в предстоящей игре, можно за 1.55.

Три наиболее вероятных результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа хозяев 1:0 — за 7.50;

• выигрыш гостей с таким же счетом — за 8.20.

Эксперты сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.82.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.83, «обе забьют — нет» идет за 1.98.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Челси» 26 февраля 2023 года

Гости подходят к матчу на грустной серии из пяти матчей без побед, два из которых они проиграли. Всего же команда Грэма Поттера выиграла лишь однажды за последние 10 матчей во всех турнирах. У «Челси» большие проблемы в атаке: за те же 10 игр «аристократы» ни разу не забили больше одного гола за игру, а всего оформили жалкие четыре мяча.

«Тоттенхэм» выглядит лучше: «шпоры» выиграли четыре из последних шести матчей во всех турнирах. Но коллектив Конте тоже немного забивает: за последние 10 игр во всех турнирах только четыре раза отличился больше одного раза за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Спартак

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П
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Факел

 16 1 3
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