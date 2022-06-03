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Сегодня, 17:15

Франция — Дания: где смотреть матч Лиги наций 3 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Франция — Дания 3 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе в сборной Франции.
Фото Global Look Press

3 июня сборная Франции в первом туре Лиги наций сыграет дома с Данией. Матч состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
03 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
Дания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. На Данию самая высокая котировка — 5.50 (16%), на ничью — 3.90 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае сенсационного результата принесет выигрыш в 5500 рублей.

Вариант «гости не проиграют» оценен в 2.30.

В последних пяти матчах Франция забивала в среднем 3.8 мяча за игру. На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола коэффициент — 1.87, на ИТБ 2.5 — 3.80. Хотя бы один мяч датчан стоит 1.71.

На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за весомые 2.10, ТМ 2.5 идет за 1.78.

В пяти последних очных матчах соперники обменялись голами всего раз. На «обе забьют» коэффициент 2.10, на обратный исход — 1.73.

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Три наиболее вероятных точных счета:

1:0 — за 5.70;

2:0 — за 6.70;

1:1 — за 7.00.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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