3 июня сборная Франции в первом туре Лиги наций сыграет дома с Данией. Матч состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Францию фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.67, это приблизительно 59% вероятности исхода. На Данию самая высокая котировка — 5.50 (16%), на ничью — 3.90 (25%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае сенсационного результата принесет выигрыш в 5500 рублей.

Вариант «гости не проиграют» оценен в 2.30.

В последних пяти матчах Франция забивала в среднем 3.8 мяча за игру. На индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола коэффициент — 1.87, на ИТБ 2.5 — 3.80. Хотя бы один мяч датчан стоит 1.71.

На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за весомые 2.10, ТМ 2.5 идет за 1.78.

В пяти последних очных матчах соперники обменялись голами всего раз. На «обе забьют» коэффициент 2.10, на обратный исход — 1.73.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:0 — за 5.70;

2:0 — за 6.70;

1:1 — за 7.00.