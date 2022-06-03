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Сегодня, 15:15

Хорватия — Австрия: прогноз на матч Лиги наций 3 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Австрия 3 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Давид Алаба и Марко Арнаутович (сборная Австрии).
Фото Global Look Press

3 июня 2022 года Хорватия и Австрия проведут стартовый матч в третьем розыгрыше Лиги наций. Стартовый свисток на стадионе «Градски врт» в Осиеке прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
03 июн, 21:45. Gradski vrt (Осиек)
Хорватия
Австрия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу Хорватии можно с коэффициентом 2.10, вероятность — примерно 46%. Успех Австрии оценен в 3.70 (26%). Ничья предложена с котировкой 3.50 (28%).

Австрия — дебютант Лиги А. Считаете, что она удивит в первом туре? Ставка в 1000 рублей на победу австрийцев при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят об отсутствии шансов у «чудо команды».

• ничья 1:1 оценена коэффициентом 6.20;

• победа Хорватии 1:0 — тоже 6.20;

• успех 2:0 — 8.60.

Главная звезда Австрии — защитник Давид Алаба. В атаке бегают еще несколько топов: Саша Калайджич, Марко Арнаутович и Марсель Забитцер. Ждете голы от них? ИТБ2 (1.5) идет за 3.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.33. Этот рынок на Хорватию доступен с коэффициентами 2.26 и 1.64 соответственно.

Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.39, ТМ 1.5 — за 3.00. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.71.

Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.82.

Лука Модрич (сборная Хорватии). Хорватия — Австрия: Рангника ждет очередной провал в гостях у Модрича

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Австрия

Австрия — главный претендент на вылет в Лигу B из первой группы. А с хорватами у команды удивительная статистика: австрийцы проиграли все пять очных игр, правда, последняя из них прошла в 2010 году. К шестому матчу в истории команды подходят прямо после завершения клубного сезона, поэтому вряд ли покажут энергичный футбол. К тому же австрийцы на выезде могут вообще не пробить более мастеровитого соперника.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 гола с коэффициентом 1.71.

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Сборная Австрии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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Бельгия — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций 3 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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