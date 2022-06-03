Хорватия — Австрия: прогноз на матч Лиги наций 3 июня 2022 года
3 июня 2022 года Хорватия и Австрия проведут стартовый матч в третьем розыгрыше Лиги наций. Стартовый свисток на стадионе «Градски врт» в Осиеке прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу Хорватии можно с коэффициентом 2.10, вероятность — примерно 46%. Успех Австрии оценен в 3.70 (26%). Ничья предложена с котировкой 3.50 (28%).
Австрия — дебютант Лиги А. Считаете, что она удивит в первом туре? Ставка в 1000 рублей на победу австрийцев при благополучном исходе принесет 3700 рублей.
Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят об отсутствии шансов у «чудо команды».
• ничья 1:1 оценена коэффициентом 6.20;
• победа Хорватии 1:0 — тоже 6.20;
• успех 2:0 — 8.60.
Главная звезда Австрии — защитник Давид Алаба. В атаке бегают еще несколько топов: Саша Калайджич, Марко Арнаутович и Марсель Забитцер. Ждете голы от них? ИТБ2 (1.5) идет за 3.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.33. Этот рынок на Хорватию доступен с коэффициентами 2.26 и 1.64 соответственно.
Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.39, ТМ 1.5 — за 3.00. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.71.
Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.82.
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Австрия
Австрия — главный претендент на вылет в Лигу B из первой группы. А с хорватами у команды удивительная статистика: австрийцы проиграли все пять очных игр, правда, последняя из них прошла в 2010 году. К шестому матчу в истории команды подходят прямо после завершения клубного сезона, поэтому вряд ли покажут энергичный футбол. К тому же австрийцы на выезде могут вообще не пробить более мастеровитого соперника.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 гола с коэффициентом 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0