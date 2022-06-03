3 июня 2022 года Хорватия и Австрия проведут стартовый матч в третьем розыгрыше Лиги наций. Стартовый свисток на стадионе «Градски врт» в Осиеке прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу Хорватии можно с коэффициентом 2.10, вероятность — примерно 46%. Успех Австрии оценен в 3.70 (26%). Ничья предложена с котировкой 3.50 (28%).

Австрия — дебютант Лиги А. Считаете, что она удивит в первом туре? Ставка в 1000 рублей на победу австрийцев при благополучном исходе принесет 3700 рублей.

Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят об отсутствии шансов у «чудо команды».

• ничья 1:1 оценена коэффициентом 6.20;

• победа Хорватии 1:0 — тоже 6.20;

• успех 2:0 — 8.60.

Главная звезда Австрии — защитник Давид Алаба. В атаке бегают еще несколько топов: Саша Калайджич, Марко Арнаутович и Марсель Забитцер. Ждете голы от них? ИТБ2 (1.5) идет за 3.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.33. Этот рынок на Хорватию доступен с коэффициентами 2.26 и 1.64 соответственно.

Общий тотал больше 1.5 гола можно взять за 1.39, ТМ 1.5 — за 3.00. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.22, ТМ 2.5 — в 1.71.

Поставить на голы от обеих команд можно с котировкой 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.82.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Австрия

Австрия — главный претендент на вылет в Лигу B из первой группы. А с хорватами у команды удивительная статистика: австрийцы проиграли все пять очных игр, правда, последняя из них прошла в 2010 году. К шестому матчу в истории команды подходят прямо после завершения клубного сезона, поэтому вряд ли покажут энергичный футбол. К тому же австрийцы на выезде могут вообще не пробить более мастеровитого соперника.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 гола с коэффициентом 1.71.