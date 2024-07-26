Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

В субботу «Факел» дебютирует на новом стадионе. Дерзкий новичок РПЛ «Акрон» едет в Воронеж, чтобы сорвать праздник

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Акрон» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Факел».
Фото Официальная страница ФК «Факел» ВКонтакте, Соцсети
Ираклий Квеквескири («Факел»).
Фото Официальная страница ФК «Факел» ВКонтакте, Соцсети
1/2
Тольяттинцы лихо ворвались в РПЛ и едва не отняли очки у «Локо».

27 июля «Факел» примет «Акрон» во втором туре чемпионата России. Поединок состоится в Воронеже на стадионе «Факел», стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru — в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Акрон

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Акрон» 27 июля 2024 года

Аналитики назвали воронежцев фаворитами. Победа «Факела» идет с коэффициентом 2.12, вероятность — примерно 42%. Выигрыш «Акрона» доступен за 3.65 (27%), ничья — за 3.25 (31%).

Верите, что гости не уступят? Опцию Х2 можно взять за 1.72.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 2.35, ТМ 2.5 — в 1.60. На «обе забьют» дали котировку 2.10, на обратный вариант — 1.75.

Успех сине-белых с форой (0) предложили за 1.53. Рынок Ф2(0) — за 2.50.

Максим Глушенков (&laquo;Зенит&raquo;). Глушенков и Вендел разрывают на старте сезона. «Рубин» не удержит лидеров «Зенита»

«Факел» — «Акрон»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 июля 2024 года

Воронежцы стартовали в чемпионате России с чувствительного поражения от «Динамо» (1:3). Команда Игоря Черевченко летела с крупным счетом уже через полчаса после начала встречи — отличились Иван Лепский (3'), Муми Нгамале (21') и Ярослав Гладышев (28'). На 74-й минуте сине-белые отыграли один мяч и в итоге ушли от разгрома, но это может служить слабым утешением.

Футболисты «Факела» не сдерживали эмоций от провала: Сергей Брызгалов после собственного удаления сломал световые линии в подтрибунном помещении «ВТБ Арены», а капитан Ираклий Квеквескири поджег в послематчевом интервью.

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Лично я ужасно вошел в игру — плохо играл, мягко говоря, привез третий гол. Не знаю, с чем это связано. Было тяжело первые 20 минут — быстрый гол нас надломил.

Они быстро выбегали, хорошо играли, нас ловили на контратаках. Наши невынужденные ошибки и моя невынужденная ошибка привели к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча", — сказал грузинский полузащитник.

Ираклий Квеквескири («Факел»).
Фото Официальная страница ФК «Факел» ВКонтакте, Соцсети

Первая домашняя игра в новом сезоне станет для воронежцев знаковой — клуб дебютирует на новой арене. Центральный стадион профсоюзов закрыли на реконструкцию, поэтому сине-белые переедут на свеженький «Факел». Арена вмещает 10 052 зрителя, ее достроили месяц назад. В начале недели РФС выдал стадиону лицензию на проведение матчей РПЛ и Кубка России.

Отметить новоселье победой будет непросто — соперником команды Игоря Черевченко будет дерзкий новичок РПЛ «Акрон». В первом туре тольяттинцы едва не отняли очки у «Локомотива».

Первый тайм на «РЖД Арене» получился особенно зажигательным: клубы забили четыре мяча за 13 минут. На голы Сергея Пиняева (28') и Алексея Батракова (38') ответили Солтмурад Бакаев (36') и Абу-Саид Эльдарушев (40'). Железнодорожники вырвали победу на 79-й минуте — отличился Дмитрий Воробьев.

Сергей Пиняев (&laquo;Локомотив&raquo;). В первом туре «Локо» с трудом обыграл новичка РПЛ. Против «Динамо» не поможет даже дисквалификация Фомина

При этом судья Владимир Москалев дважды не назначил пенальти в пользу «Акрона». Оба эпизода получились спорными: на 72-й минуте нападающий тольяттинцев Иван Тимошенко упал в чужой штрафной после столкновения с Жерзино Ньямси. Главный арбитр посчитал, что правила нарушал игрок гостей. ВАР также постановил, что момент не тянет на пенальти.

На 88-й минуте Тимошенко пробил головой из пределов штрафной, и мяч попал в руку защитнику «Локо» Евгению Морозову. Москалев снова принял решение не указывать на 11-метровую отметку.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Факел» — «Акрон»

В лазарете у воронежцев находится Сергей Божин — он перенес операцию на паху в начале июня. Другой защитник сине-белых Сергей Брызгалов пропустит игру из-за удаления за две желтые карточки в предыдущем туре с «Динамо». У гостей потерь нет.

«Факел» — «Акрон»: статистика личных встреч

Команды провели между собой четыре матча — все в первой лиге. В сезоне-2020/21 сине-белые выиграли дважды и не пропустили (1:0, 2:0). В следующей кампании «Факел» победил с сухим счетом в Воронеже (1:0), «Акрон» — в Тольятти (2:0).

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. Станкович стартовал в «Спартаке» с поражения. С «Химками» будет не легче, чем с «Оренбургом»

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Акрон»

Короткая история противостояния соперников не насчитывает ни одного матча, в котором воронежцы и тольяттинцы огорчили бы друг друга. Ближайший поединок намекает на окончание серии: сине-белые возвращаются домой после неудачного выезда и не имеют права на ошибку в первой игре на новом стадионе. «Акрон» бойко стартовал на «РЖД Арене» и дал понять, что статус дебютанта РПЛ не заставит его отказаться от атакующего футбола. При этом первый тур показал, что обе команды имеют уязвимости в обороне. С учетом всего этого сложно представить, что кому-то удастся сохранить ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станкович стартовал в «Спартаке» с поражения. С «Химками» будет не легче, чем с «Оренбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости