В субботу «Факел» дебютирует на новом стадионе. Дерзкий новичок РПЛ «Акрон» едет в Воронеж, чтобы сорвать праздник
27 июля «Факел» примет «Акрон» во втором туре чемпионата России. Поединок состоится в Воронеже на стадионе «Факел», стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru — в 19.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Акрон» 27 июля 2024 года
Аналитики назвали воронежцев фаворитами. Победа «Факела» идет с коэффициентом 2.12, вероятность — примерно 42%. Выигрыш «Акрона» доступен за 3.65 (27%), ничья — за 3.25 (31%).
Верите, что гости не уступят? Опцию Х2 можно взять за 1.72.
Тотал больше 2.5 гола оценили в 2.35, ТМ 2.5 — в 1.60. На «обе забьют» дали котировку 2.10, на обратный вариант — 1.75.
Успех сине-белых с форой (0) предложили за 1.53. Рынок Ф2(0) — за 2.50.
«Факел» — «Акрон»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 июля 2024 года
Воронежцы стартовали в чемпионате России с чувствительного поражения от «Динамо» (1:3). Команда Игоря Черевченко летела с крупным счетом уже через полчаса после начала встречи — отличились Иван Лепский (3'), Муми Нгамале (21') и Ярослав Гладышев (28'). На 74-й минуте сине-белые отыграли один мяч и в итоге ушли от разгрома, но это может служить слабым утешением.
Футболисты «Факела» не сдерживали эмоций от провала: Сергей Брызгалов после собственного удаления сломал световые линии в подтрибунном помещении «ВТБ Арены», а капитан Ираклий Квеквескири поджег в послематчевом интервью.
«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Лично я ужасно вошел в игру — плохо играл, мягко говоря, привез третий гол. Не знаю, с чем это связано. Было тяжело первые 20 минут — быстрый гол нас надломил.
Они быстро выбегали, хорошо играли, нас ловили на контратаках. Наши невынужденные ошибки и моя невынужденная ошибка привели к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча", — сказал грузинский полузащитник.
Первая домашняя игра в новом сезоне станет для воронежцев знаковой — клуб дебютирует на новой арене. Центральный стадион профсоюзов закрыли на реконструкцию, поэтому сине-белые переедут на свеженький «Факел». Арена вмещает 10 052 зрителя, ее достроили месяц назад. В начале недели РФС выдал стадиону лицензию на проведение матчей РПЛ и Кубка России.
Отметить новоселье победой будет непросто — соперником команды Игоря Черевченко будет дерзкий новичок РПЛ «Акрон». В первом туре тольяттинцы едва не отняли очки у «Локомотива».
Первый тайм на «РЖД Арене» получился особенно зажигательным: клубы забили четыре мяча за 13 минут. На голы Сергея Пиняева (28') и Алексея Батракова (38') ответили Солтмурад Бакаев (36') и Абу-Саид Эльдарушев (40'). Железнодорожники вырвали победу на 79-й минуте — отличился Дмитрий Воробьев.
При этом судья Владимир Москалев дважды не назначил пенальти в пользу «Акрона». Оба эпизода получились спорными: на 72-й минуте нападающий тольяттинцев Иван Тимошенко упал в чужой штрафной после столкновения с Жерзино Ньямси. Главный арбитр посчитал, что правила нарушал игрок гостей. ВАР также постановил, что момент не тянет на пенальти.
На 88-й минуте Тимошенко пробил головой из пределов штрафной, и мяч попал в руку защитнику «Локо» Евгению Морозову. Москалев снова принял решение не указывать на 11-метровую отметку.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Факел» — «Акрон»
В лазарете у воронежцев находится Сергей Божин — он перенес операцию на паху в начале июня. Другой защитник сине-белых Сергей Брызгалов пропустит игру из-за удаления за две желтые карточки в предыдущем туре с «Динамо». У гостей потерь нет.
«Факел» — «Акрон»: статистика личных встреч
Команды провели между собой четыре матча — все в первой лиге. В сезоне-2020/21 сине-белые выиграли дважды и не пропустили (1:0, 2:0). В следующей кампании «Факел» победил с сухим счетом в Воронеже (1:0), «Акрон» — в Тольятти (2:0).
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Акрон»
Короткая история противостояния соперников не насчитывает ни одного матча, в котором воронежцы и тольяттинцы огорчили бы друг друга. Ближайший поединок намекает на окончание серии: сине-белые возвращаются домой после неудачного выезда и не имеют права на ошибку в первой игре на новом стадионе. «Акрон» бойко стартовал на «РЖД Арене» и дал понять, что статус дебютанта РПЛ не заставит его отказаться от атакующего футбола. При этом первый тур показал, что обе команды имеют уязвимости в обороне. С учетом всего этого сложно представить, что кому-то удастся сохранить ворота сухими.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1