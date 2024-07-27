«Рубин» — «Зенит»: в каждом из двух предыдущих визитов на «Ак Барс Арену» петербуржцы оформили три гола
27 июля «Рубин» примет «Зенит» во втором туре РПЛ. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Артем Чистяков. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 17.20 мск.
Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита»: это событие оценили в 1.65, что составляет около 57% вероятности. На успех «Рубина» предложили 5.50 (18%). Ничья идет за 4.00 (25%).
Ф(+1) на казанцев можно взять за 1.72. Опцию Ф2(-1) — за 2.15.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. На «обе забьют» дали котировку 1.98, на обратный рынок — 1.85.
В первом туре петербуржцы всухую разгромили «Крылья Советов» в Самаре (4:0). На то, что Евгений Латышонок снова не пропустит, представлен коэффициент 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»
Петербуржцы лихо ворвались в новый сезон: сначала прихлопнули «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России, а затем разгромили «Крылья Советов» (4:0) в первом туре РПЛ. В каждой из этих игр дублем отметился новичок сине-бело-голубых и лучший ассистент прошлого чемпионата Максим Глушенков — причем все четыре гола полузащитник оформил с пасов Вендела. На этом результативные подвиги парней Сергея Семака вряд ли закончатся: в двух подряд визитах на «Ак Барс Арену» они забили казанцам три мяча. Стоит ждать продолжения серии.
Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 2.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0