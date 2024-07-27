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Сегодня, 10:15

«Рубин» — «Зенит»: в каждом из двух предыдущих визитов на «Ак Барс Арену» петербуржцы оформили три гола

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Вендел («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

27 июля «Рубин» примет «Зенит» во втором туре РПЛ. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Артем Чистяков. Телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru покажут поединок в прямом эфире с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Букмекеры не сомневаются в победе «Зенита»: это событие оценили в 1.65, что составляет около 57% вероятности. На успех «Рубина» предложили 5.50 (18%). Ничья идет за 4.00 (25%).

Ф(+1) на казанцев можно взять за 1.72. Опцию Ф2(-1) — за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. На «обе забьют» дали котировку 1.98, на обратный рынок — 1.85.

В первом туре петербуржцы всухую разгромили «Крылья Советов» в Самаре (4:0). На то, что Евгений Латышонок снова не пропустит, представлен коэффициент 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

Петербуржцы лихо ворвались в новый сезон: сначала прихлопнули «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России, а затем разгромили «Крылья Советов» (4:0) в первом туре РПЛ. В каждой из этих игр дублем отметился новичок сине-бело-голубых и лучший ассистент прошлого чемпионата Максим Глушенков — причем все четыре гола полузащитник оформил с пасов Вендела. На этом результативные подвиги парней Сергея Семака вряд ли закончатся: в двух подряд визитах на «Ак Барс Арену» они забили казанцам три мяча. Стоит ждать продолжения серии.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 2.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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«Динамо» — «Локомотив»: в четырех прошлых дерби из пяти бело-голубые забили железнодорожникам не меньше двух мячей

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

Роман Евгеньев

Крылья Советов

 1 0 0
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