Захаров будет работать в Китае в связке с Румянцевым, который ушел из сборной

Олимпийский чемпион Сочи-2014 и призер Пекина-2022, а ныне тренер по конькобежному спорту Руслан Захаров, как стало известно «СЭ», подписал новое двухлетнее соглашение с командой провинции Хэйлунцзян (Харбин).

Главным изменением в тренерском штабе станет появление Александра Румянцева. Известный российский специалист, приводивший мужскую сборную Китая к бронзе Олимпийских игр в командной гонке, покидает национальную команду и переходит на уровень провинции.

«Не побоюсь громких слов — это один из сильнейших тренеров, когда-либо работавших в Китае, — отметил Захаров. — Усиление серьезное, смотрим в будущее с оптимизмом».

По словам Захарова, перед ним по-прежнему стоит задача развития длинных дистанций в регионе, где исторически не было сильной школы стайерского бега.

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