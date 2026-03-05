Конькобежка Семенова назвала безвкусным питание на Олимпиаде-2026

Российская конькобежка Анастасия Семенова рассказала о питании на Олимпиаде-2026.

«Питание там было не очень хорошим. Нет, оно было хорошим. Качество продуктов было потрясающее. Но однообразным, оно было безвкусным. Потому что оно было сделано таким образом, чтобы каждый человек мог его доработать под себя. То есть ты солил, перчил сам для себя. Это были полностью пустые, просто приготовленные, теплые продукты», — цитирует Семенову ТАСС.

Спортсменка призналась, что больше всего ей хотелось поесть во время Олимпиады домашнее картофельное пюре.

На Играх-2026 Семенова не смогла квалифицироваться в финал масс-старта.

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