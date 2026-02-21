Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026 в Милане: онлайн-трансляция масс-старта

Опубликовано расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде-2026 на 21 февраля

В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх-2026 в конькобежном спорте состоятся женский и мужской масс-старты.

В нейтральном статусе в Италии выступит российская конькобежка Анастасия Семенова.

Расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде-2026 на 21 февраля (суббота)

17.00. Мужчины. Масс-старт. Полуфиналы

17.50. Женщины. Масс-старт. Полуфиналы — Анастасия Семенова

18.40. Мужчины. Масс-старт. Финал

19.15. Женщины. Масс-старт. Финал — Анастасия Семенова (если пройдет)

Где смотреть трансляции

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр.

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.