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ОИ Милан Кортина 2026

Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026 в Милане: онлайн-трансляция масс-старта

Опубликовано расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде-2026 на 21 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Семенова.
Фото РИА Новости

В субботу, 21 февраля, на Олимпийских играх-2026 в конькобежном спорте состоятся женский и мужской масс-старты.

В нейтральном статусе в Италии выступит российская конькобежка Анастасия Семенова.

Расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпиаде-2026 на 21 февраля (суббота)

17.00. Мужчины. Масс-старт. Полуфиналы

17.50. Женщины. Масс-старт. Полуфиналы — Анастасия Семенова

18.40. Мужчины. Масс-старт. Финал

19.15. Женщины. Масс-старт. Финал — Анастасия Семенова (если пройдет)

Где смотреть трансляции

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 21&nbsp;февраля.Марафон Коростелева и масс-старт Семеновой. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.

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Прямая трансляция масс-старта Анастасии Семеновой на Олимпиаде в Милане
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