Союз конькобежцев России обратился в ISU из-за отказа Норвегии выдать визы россиянам
Союз конькобежцев России (СКР) обратился в Международный союз конькобежцев (ISU) после отказа Норвегии выдать российским спортсменам визы для участия в этапе Кубка мира.
«Мы обратились в ISU. Это неконкурентные условия. Мы видим такие русофобские настроения и непонятное отношение», — сказал ТАСС президент СКР Николай Гуляев.
Ранее глава СКР сообщил, что российские конькобежцы подали документы на получение виз для участия в этапе Кубка мира в Ставангере, однако норвежские власти отказали им во въезде.
С 16 ноября Норвегия ввела ограничения на въезд российских и белорусских спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе.
Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере пройдет с 11 по 13 декабря.
Источник: ТАСС
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