Союз конькобежцев России обратился в ISU из-за отказа Норвегии выдать визы россиянам

Союз конькобежцев России (СКР) обратился в Международный союз конькобежцев (ISU) после отказа Норвегии выдать российским спортсменам визы для участия в этапе Кубка мира.

«Мы обратились в ISU. Это неконкурентные условия. Мы видим такие русофобские настроения и непонятное отношение», — сказал ТАСС президент СКР Николай Гуляев.

Ранее глава СКР сообщил, что российские конькобежцы подали документы на получение виз для участия в этапе Кубка мира в Ставангере, однако норвежские власти отказали им во въезде.

С 16 ноября Норвегия ввела ограничения на въезд российских и белорусских спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере пройдет с 11 по 13 декабря.