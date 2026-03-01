Комбинезон олимпийской чемпионки Лердам продан за 195 тысяч евро

Спортивный костюм олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Ютты Лердам с зимней Олимпиады-2026 продали на аукционе, сообщает портал nu.nl.

По данным источника, торги прошли 1 марта, и итоговая цена лота составила 195 тысяч евро. Большая часть вырученных средств будет направлена в детский конькобежный клуб Лердам.

«Сумма почти в 200 тысяч евро за один предмет — это исключительный случай, — заявил Теймен Зондервейк, сооснователь платформы MatchWornShirt. — Этот результат стал самым высоким за всю историю нашей площадки. Ранее даже лоты Криштиану Роналду не достигали подобного уровня».

Аукцион, организованный Национальным олимпийским комитетом Нидерландов совместно с платформой MatchWornShirt, собрал 19 комплектов форм олимпийцев. Все деньги пойдут на поддержку детско-юношеских клубов, воспитавших чемпионов.

Форма конькобежки Фемке Кок, завоевавшей золото на 500-метровке в Милане, была продана за 4 802 евро.

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