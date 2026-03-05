Россиянке Коржовой на Олимпиаде-2026 выдали смартфон, а потом отобрали

Российская конькобежка Ксения Коржова, выступавшая на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии в нейтральном статусе, поделилась необычной историей о спонсорском смартфоне.

По словам спортсменки, сначала ей выдали гаджет, а затем через короткое время его отобрали.

«У меня была история. Мы пришли просто в «Самсунг» посмотреть. Мы ходили с нашим тренером по Олимпийской деревне, смотрели, что есть, зашли туда. Потому что там можно менять значки. И меня начали зазывать ассистенты магазина: «Бери телефон, бери телефон». Я объясняю, что я нейтральный спортсмен, я не имею права получать. Они говорят: «Да все окей», — цитирует 21-летнюю Коржову ТАСС.

Телефон ей оформили, однако через 20 минут позвонили и попросили вернуть его, сославшись на полученную информацию о том, что Коржова не может его получить. Сами сотрудники, по ее словам, не знали о таком запрете.

На Играх-2026 Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м. Российские атлеты на этой Олимпиаде были лишены возможности получить спонсорские смартфоны.