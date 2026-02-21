Нидерландские шорт-трекисты выиграли мужскую командную гонку на 5000 м на Олимпиаде-2026

Мужская сборная Нидерландов по шорт-треку выиграла золото в мужской командной гонке на 5000 метров на Олимпийских играх 2026 года.

Время голландцев — 6 минут 51,847 секунды. Для 24-летнего Йенса ван 'т Ваута золото стало третьим на Олимпиаде в Милане.

Серебро завоевали спортсмены из Южной Кореи (6.52,239). Бронзу выиграла сборная Италии (6.52,335).

Шорт-трек

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

Финал А

1. Нидерланды

2. Корея

3. Италия

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