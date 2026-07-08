ISU не будет менять позицию по россиянам после заявления МОК

Международный союз конькобежцев (ISU) не изменил свою позицию по допуску спортсменов из России на соревнования под своей эгидой после заявлений Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Также организация рекомендовала снять все ограничения с российских спортсменов.

«ISU не будет давать комментариев на данный момент. Позиция ISU остается такой же, как в заявлении от 30 июня», — приводит ТАСС ответ пресс-службы ISU.

Ранее ISU допустил российских атлетов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе с сезона-2026/27.