Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

8 июля, 10:38

ISU не будет менять позицию по россиянам после заявления МОК

Алина Савинова

Международный союз конькобежцев (ISU) не изменил свою позицию по допуску спортсменов из России на соревнования под своей эгидой после заявлений Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России. Также организация рекомендовала снять все ограничения с российских спортсменов.

«ISU не будет давать комментариев на данный момент. Позиция ISU остается такой же, как в заявлении от 30 июня», — приводит ТАСС ответ пресс-службы ISU.

Ранее ISU допустил российских атлетов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

Флаги МОК и&nbsp;России.МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Читайте также
Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд
В НАСА сообщили о выходе станции New Horizons из режима гибернации
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Сергей Лавров встретился с главой МИД Мали Абдулаем Диопом
Два велосипедиста разбились за неделю на новой трассе в Москве
До 3811 увеличилось число жертв землетрясения в Венесуэле
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Министр культуры Великобритании раскритиковала решение МОК снять ограничения с россиян
«Справедливость восторжествовала». Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд
Дегтярев назвал закономерным шагом снятие санкций с российских волейболистов
УЕФА может выступить против возвращения россиян на международные турниры
Тетюхин — о допуске российских волейболистов: «Справедливость должна была восторжествовать»
Россиянин Демиш завоевал бронзу на юниорском чемпионате Европы по велотреку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Костомаров планирует провести шоу на свое 50-летие

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости