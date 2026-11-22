Два золота и рекорд катка. Российские конькобежцы выиграли командные гонки на Кубке мира в Японии

Одержали первые победы в сильнейшем дивизионе после возвращения на международную арену.

Российские конькобежцы, выступающие в нейтральном статусе, завоевали две золотые медали на втором этапе Кубка мира в японском Обихиро. Женская команда в составе Ирины Сальниковой, Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой выиграла гонку преследования, а затем успех повторили мужчины — Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев, которые к тому же установили рекорд катка.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Обихиро, Япония

Женщины. Командная гонка преследования

1.Россия (Ирина Сальникова, Ксения Коржова, Анастасия Семенова) — 2.58,30

2. Нидерланды — +1,50

3. Китай — +1,85



Мужчины. Командная гонка преследования

1.Россия (Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин, Даниил Найденышев) — 3.38,60

2. Италия — +1,03

3. Польша — +4,09

«Мы в состоянии бороться за победу с сильнейшими»

Первой успеха добилась женская тройка. Россиянки преодолели дистанцию за 2 минуты 58,30 секунды, опередив ближайших преследовательниц из Нидерландов на полторы секунды. Бронзу завоевала сборная Китая (+1,85), а хозяйки соревнований остались четвертыми (+3,84).

«Девочки просто молодцы. Все постарались показать себя с самой лучшей стороны. Но это только начало, всего лишь один из этапов Кубка мира. Очень надеюсь, что у нас все получится и дальше», — сказал РИА «Новости» президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Он также выразил уверенность, что наша сборная готова бороться и за медали на чемпионате мира, который пройдет с 25 по 28 февраля 2027 года в столице Китая.

«Борьба за первое место и за награды чемпионата мира в Пекине — абсолютно посильная для нас задача. Победа сегодня важна, но главный старт сезона — это чемпионат мира, и к нему все очень серьезно готовятся. Наша основная задача — попасть на него. Девочки наглядно показали, что мы в состоянии бороться за победу с сильнейшими конькобежками мира», — отметил Гуляев.

Вскоре девушек поддержала и мужская команда. Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев показали результат 3 минуты 38,60 секунды, установив новый рекорд катка в Обихиро. Итальянцы уступили победителям 1,03 секунды, а поляки замкнули тройку призеров с отставанием 4,09 секунды.

Российский конькобежец Даниил Алдошкин. Фото AFP

Хороший старт

В нынешнем сезоне российские конькобежцы впервые с 2022 года получили возможность выступать на этапах Кубка мира в командных дисциплинах. Первым стартом стал турнир в Пекине с 13 по 15 ноября, где наши тройки начали с дивизиона B.

Обе команды сразу одержали победы, причем с результатами, которые позволили бы им завоевать медали и в сильнейшей группе. Девушкам показанного времени хватило бы для бронзы, а мужчинам — для серебра.

В Японии сборные уже выступали в дивизионе A и подтвердили свой уровень. При этом в мужском составе произошло одно изменение: вместо Вячеслава Воробьева, участвовавшего в Китае, на лед вышел Даниил Найденышев.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 4 по 6 декабря в нидерландском Херенвене. Однако, по информации NOS, страна — хозяйка турнира отказала в выдаче виз практически всей нашей делегации. Шансы выступить сохраняет только 22-летний Найденышев, у которого уже есть действующий французский шенген.

Четвертый этап пройдет с 11 по 13 декабря в норвежском Ставангере. Всего в календаре сезона шесть турниров: заключительные два примут американский Солт-Лейк-Сити и канадский Калгари в январе и феврале 2027 года.