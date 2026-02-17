Итальянские конькобежцы выиграли золото в мужской командной гонке преследования на Олимпиаде-2026

Сборная Италии по конькобежному спорту выиграла мужскую командную гонку преследования на Олимпийских играх 2026 года.

Их время составило 3 минуты 39,2 секунды. В финале итальянцы победили США, которые отстали на 4,51 секунды.

В матче за бронзу сборная Китая (3.41,38) опередила Нидерланды (3.41,47).

Коньки

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Мужчины

Командная гонка

Финал

1. Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованни, Микеле Мальфатти)

2. США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман)

3. Китай (Лю Ханьбинь, Ю Ву, Ли Веньхао)