ISU проведет комбинированный чемпионат мира по коньковым видам спорта в 2028 году
Президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Иль объявил о проведении нового турнира — чемпионата мира по коньковым видам спорта, который будет длиться две недели.
Одновременно пройдут чемпионаты мира по фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку и синхронному катанию, а также вручение премий ISU по итогам сезона.
Городом проведения первого комбинированного чемпионата будет Пекин в 2028 году.
Также ISU на идущем в Испании конгрессе объявил о скором проведении соревнований по конькобежному спорту на открытом воздухе.
После конгресса решится вопрос о допуске российских спортсменов на международные соревнования.
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