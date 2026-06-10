ISU проведет комбинированный чемпионат мира по коньковым видам спорта в 2028 году

Президент Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Иль объявил о проведении нового турнира — чемпионата мира по коньковым видам спорта, который будет длиться две недели.

Одновременно пройдут чемпионаты мира по фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку и синхронному катанию, а также вручение премий ISU по итогам сезона.

Городом проведения первого комбинированного чемпионата будет Пекин в 2028 году.

Также ISU на идущем в Испании конгрессе объявил о скором проведении соревнований по конькобежному спорту на открытом воздухе.

После конгресса решится вопрос о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

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