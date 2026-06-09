ISU рассмотрит вопрос о допуске юниоров из России и Белоруссии 13 и 14 июня

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске юниоров из России и Белоруссии в середине июня, сообщает РИА «Новости».

9 июня на Тенерифе состоялось собрание совета ISU, предваряющее конгресс организации. Он пройдет с 10 по 12 июня. Во время конгресса планируется провести выборы нового состава совета.

«Текущий состав совета фактически переложил решение на новых членов. На данном этапе в кулуарах ISU и на официальных заседаниях предметно обсуждается только вопрос предстоящих выборов. Заседание обновленных технических комитетов ISU пройдет в субботу (13 июня), а нового совета — в субботу и в воскресенье (13 и 14 июня)», — приводит слова источника, близкого к ситуации, РИА «Новости».

Другой собеседник агентства отметил, что если вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов не удастся решить 13 и 14 июня, с большой вероятностью они не примут участие в следующем соревновательном сезоне.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max