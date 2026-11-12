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Фигурное катание

«Сумасшедшие европейцы». ISU попросил у Финляндии разъяснений по поводу виз для российских спортсменов

Егор Сергеев
корреспондент
Фото Reuters
Наши фигуристы и лыжники могут пропустить важные соревнования на финской территории.

Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на решение Финляндии ограничить въезд российских спортсменов, заявив, что атлеты не должны отвечать за действия своих правительств. Теперь организация изучает возможные последствия новых мер для турниров под ее эгидой. На следующей неделе Хельсинки примет этап Гран-при ISU, на котором планировали выступить одиночник Евгений Семененко и три дуэта из нашей страны в парном катании. Правила могут повлиять и на проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Тампере в марте 2027 года. Также под вопросом участие лыжников из России в стартовом этапе Кубка мира.

«Изучаем возможные последствия»

12 ноября правительство Финляндии приняло постановление об ужесточении правил въезда для российских граждан, отметив, что их присутствие представляет угрозу международным отношениям страны. Оно распространяется на посещение для несущественных целей, в том числе на краткосрочную работу по визе, к которой относится и профессиональный спорт.

«С 16 ноября 2026 года государственные органы будут учитывать положения этого документа при рассмотрении визовых заявлений, а также при оценке условий для въезда и краткосрочного пребывания.

В соответствии с Визовым кодексом ЕС и Шенгенским пограничным кодексом в выдаче визы и въезде в страну будет отказано, если заявитель считается представляющим угрозу международным отношениям», — говорится в заявлении МИД Финляндии.

Ограничения распространяются в том числе на атлетов, допущенных к соревнованиям в нейтральном статусе. Ведомство объяснило свою позицию тем, что Россия «использует спорт как инструмент пропаганды». А министр иностранных дел Элина Валтонен добавила: «Российским спортсменам нечего делать в Финляндии».

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Финляндия пригрозила, что не пустит россиян на турниры в 2027 году. А Германия может отказаться от ЧМ по хоккею

Вскоре на решение финских властей отреагировал Международный союз конькобежцев. Организация выразила обеспокоенность возможным влиянием новых мер на проведение турниров, в том числе чемпионата мира по фигурному катанию, который состоится в Тампере с 17 по 21 марта 2027 года.

«ISU принял к сведению сегодняшнее заявление правительства Финляндии, касающееся въезда граждан России в страну и возможного влияния этого решения на спортивные мероприятия, включая чемпионат мира в Тампере. Организация изучает возможные последствия», — говорится в сообщении.

Отдельно федерация обозначила свою позицию: «ISU считает, что спортсмены не должны нести наказание за действия своих правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов. ISU запросил дополнительные разъяснения у Федерации фигурного катания Финляндии и оргкомитета чемпионата мира».

С 19 по 21 ноября Хельсинки также примет пятый этап Гран-при ISU — Finlandia Trophy, где в нейтральном статусе должны выступить одиночник Евгений Семененко и три российские спортивные пары: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Теперь их участие в турнире под вопросом.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предупредил, что финны могут лишиться права на проведение соревнований из-за подобных ограничений.

«ISU заявил о том, что это неприемлемо и требует разъяснений от оргкомитета и местной федерации. Это грозит Финляндии, во-первых, переносом соревнований, если они не пустят россиян, или отменой и баном лет на 10. То, чем это и должно закончиться для сумасшедших европейцев», — сказал Дегтярев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Савелий Коростелев.
Фото Global Look Press

Пока без проблем

Интересная ситуация сложилась и в лыжных гонках. С 13 по 15 ноября в финском Муонио пройдут предсезонные соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). На них заявлены четверо россиян — Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Наталья Терентьева и Сергей Волков. В программе турнира — классический спринт, а также разделки классическим и свободным стилем.

Пока что лыжники из России благополучно прибывают в Финляндию. В частности, Волков подтвердил Sport24, что без проблем пересек границу, а Коростелев уже опубликовал несколько кадров с тренировки на финской территории.

Савелий Коростелев. Пока Большунов проигрывает в Хантах, Коростелев заявляется на гонки в Финляндии

Ранее Yle сообщал, что новое постановление не предусматривает аннулирования задним числом уже выданных действующих виз. Но ограничения скоро вступают в силу, и перед этапом Кубка мира в Руке, который пройдет с 27 по 29 ноября, у спортсменов уже могут возникнуть проблемы.

Тем временем в Финляндию успели приехать и российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников, Петр Кочетков и Александр Никишин — прилетели с «Харрикейнз» в Хельсинки, где проведут два матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Первая встреча состоится 12 ноября, вторая — 14 ноября.

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