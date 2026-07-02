Познер о решении ISU: «Россия — одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем»

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к турнирам в сезоне-2026/27.

«Тот факт, что российский спорт был полностью лишен возможности участвовать в крупных соревнованиях, нанес урон. Без должного уровня конкуренции невозможно добиться никакого прогресса. Надо испытывать свое мастерство в борьбе с людьми вашего уровня. Для нашего спорта необыкновенно важно было вернуться. Международные спортивные федерации начали возвращать российских спортсменов, потому что наше участие обогащает соревнования. Как ни крути, Россия — одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем. Наше отсутствие наносит удар по престижу соревнований. Участие России важно и для международной стороны», — сказал Познер «СЭ».

Отмечается, что россияне также смогут принимать участие в командных соревнованиях. Спортсменам из России разрешено выступать только в нейтральном статусе.

Россияне были отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. На Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.