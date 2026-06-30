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30 июня, 10:49

Губерниев — о решении ISU по россиянам: «Посмотрим, насколько этот допуск окажется неформальным»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к турнирам в сезоне-2026/27.

«Надо смотреть, как будет осуществляться визовая поддержка и на какие турниры мы сможем в итоге попасть. Посмотрим, насколько этот допуск окажется неформальным», — сказал Губерниев «СЭ».

Отмечается, что россияне также смогут принимать участие в командных соревнованиях. Спортсменам из России разрешено выступать только в нейтральном статусе.

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Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Коньки
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