Авиакомпания потеряла снаряжение конькобежки Семеновой при перелете в Канаду

Российская конькобежка Анастасия Семенова лишилась спортивного снаряжения при перелете из США в Канаду на этап Кубка мира.

«У меня потерялось. Это из Америки мы летели в Канаду, и у меня пропал чемодан. Не нашли. Было все спортивное. Велосипед у нас был один на двоих, но там был станок велосипедный. Там были все мои вещи для масс-старта. Мне отдала их девчонка, которая была на замене. У меня потерялись велотуфли. Достаточно такой хороший бюджетик у меня там потерялся. Слава богу, что ботинки мы везли в ручной клади, лезвия у меня были не в этом чемодане. Все остальное мы смогли найти в короткий срок», — цитирует Семенову ТАСС.

Страховая компания компенсировала спортсменке лишь часть ущерба.

«Страховка была, но она не покрывала того, что было в этом чемодане. То есть мы писали порядка 3 тысяч долларов, наверное. В итоге компенсировали только 1,5 тысячи», — добавила спортсменка.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Семенова не смогла квалифицироваться в финал масс-старта.