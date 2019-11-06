«Зенит» проиграл без шансов, Семаку мешает лимит. Что будет с «Локо»?
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 6 ноября.
Что это было, «Зенит»?
Команда Сергея Семака проиграла «Лейпцигу» важнейший матч Лиги чемпионов (0:2).
Поражение от «Лейпцига» оставило плохое послевкусие.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лейпцига» (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи.
Худшее, что можно придумать — встать сзади и думать о результате.
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