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«Зенит» проиграл без шансов, Семаку мешает лимит. Что будет с «Локо»?

18:00
5 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лейпциг» — 0:2. Артем Дзюба (справа) против Лукаса Клостерманна. Фото ФК «Зенит»
5 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лейпциг» — 0:2. Артем Дзюба (справа) против Лукаса Клостерманна. Фото ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 6 ноября.

Что это было, «Зенит»?

Команда Сергея Семака проиграла «Лейпцигу» важнейший матч Лиги чемпионов (0:2).

«Зенит» вновь был похож на прокачанную версию «Уфы»

Поражение от «Лейпцига» оставило плохое послевкусие.

Сергей Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лейпцига» (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи.

Расслабиться и кайфануть. Иначе против «Ювентуса» с Роналду шансов у «Локомотива» нет

Худшее, что можно придумать — встать сзади и думать о результате.

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