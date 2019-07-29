"Зенит" готовит трансферную бомбу, Шалимов детально разобрал "Спартак" Кононова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 29 июля.

БОМБА. Малком: из "Барселоны" в "Зенит" за 40 миллионов евро?

Лето – отличная пора для футбольных трансферных историй, реальных и не очень. Очередная громкая новость прилетела в понедельник из Испании – издание Marca объявило, что "Зенит" хочет купить 22-летнего крайнего нападающего "Барселоны" Малкома и даже готов удовлетворить финансовые аппетиты каталонцев в отношении бразильца.

АНАЛИТИКА. Шалимов – о "Спартаке" и работе Кононова

"У красно-белых не было ни организации игры, ни игроков, которые могли решить исход матча", – российский тренер, экс-капитан сборной России – о матче "Спартака" с "Тамбовом" и других играх 3-го тура РПЛ.

ЭФФЕКТ БОМБЫ. Вратарь Василевский получил суперконтракт

25-летний российский голкипер Андрей Василевский подписался с "Тампой" на 8 лет и 76 миллионов. В списке самых дорогих вратарей он – только третий.

ОГОНЬ. Егоров и Зеленов без пиджака. Они снова спорят!

Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов в лайв-эфире. Главные темы: кризис в "Спартаке" – в чем конкретно виноват Кононов; фанаты "Спартака" на выезде – обижали ли их на этот раз; красота матча "Оренбург" – "Зенит"; пора ли звать Карреру в "Спартак" и многое другое.

ЛЕГЕНДА В ГОСТЯХ. Сергей Тетюхин: "Сейчас в сборной такая классная атмосфера, какой не было никогда!"

Легенда российского волейбола Сергей Тетюхин с мая не был дома. Все это время он проводит в расположении сборной России, где выполняет функции генерального менеджера. Перед ключевыми стартами нашей мужской команды олимпийский чемпион приехал из Новогорска в редакцию "СЭ" и рассказал о настрое наших игроков на ответственных отборочный турнир Олимпиады-2020.

БУДЕТ ЛЕГЕНДОЙ? Рылов – наш ответ Фелпсу. В Токио-2020 он может выступить на восьми дистанциях

22-летний Евгений Рылов стал одним из героев предолимпийского плавательного чемпионата мира. На счету россиянина сразу пять медалей, три из которых – на индивидуальных дистанциях. Одна из них – золотая. На 200 м на спине он защитил титул. Сам спортсменам, оценивая свое выступление, был предельно категоричен: три с "минусом". Он рассчитывал на большее. Согласитесь, это о многом говорит. В заключительный соревновательный день мы пообщались с личным тренером спортсмена Андреем Шишиным.

ВОПРОС. Забронировал ли Квят себе место в "Ред Булл"?

Разговоры о скором возвращении россиянина в "Ред Булл" разгорелись с новой силой. Слухи об расставании австрийской конюшни с Пьером Гасли и замене его более успешного Квята ходят уже больше месяца. Но первое за три года попадание Даниила в Топ-3 придало этой рокировке новый смысл. Даниилу на "Хоккенахаймринге" удалось то, к чему Гасли пока не смог даже приблизиться – попасть на подиум.

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