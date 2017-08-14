Ужасное начало "Спартака", провал "Барсы" и судейские ошибки в матче "Зенита"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 14 августа.

ОТВЕТ. Каррера должен вернуться. Что не так в "Спартаке"

После шести туров действующий чемпион занимает место в нижней части таблицы. Здесь со "Спартаком" явно что-то не так. Разбираемся, что именно.

СУДЕЙСТВО. Арбитр отработал на "единицу". Федотов отправил себя обратно в первый дивизион

Трудно сказать, какую точно оценку выставит инспектор Гаряфий Жафяров судье Игорю Федотову за работу в матче "Зенит" – "Ахмат" (4:0). Но предположу, что она не превысит 7,4 балла (это примерно равно "единице" по пятибалльной системе), и арбитра, недавно возвращенного из первого дивизиона в премьер-лигу, снова переведут в ФНЛ. Эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ – о работе бригады арбитров в Питере.

ШОК. От "Барселоны" осталось одно название

На 80-й минуте класико между "Барсой" и "Реалом" Криштиану Роналду дал нам почувствовать разницу между великим футболистом и всеми прочими. Португалец лишь на прошлой неделе вышел из отпуска. Многие игроки месяцами тренируются, бегают кроссы, шлифуют удары, а начинается сезон – по мячу попасть не могут, а тут такое... Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН – о первой игре за испанский Суперкубок.

ЧМ. Сборная ANA. Самая эффективная и самая сплоченная

В воскресенье в Лондоне завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Российские спортсмены впервые выступали в нейтральном статусе, Усэйн Болт провел самый неудачный турнир в своей жизни, а "страна ANA" неожиданно заняла девятое место в медальном зачете. "СЭ" – об итогах и впечатлениях лондонского чемпионата.

ЧЕМПИОН. Евгений Малкин: "А если НХЛ пригрозит пожизненной дисквалификацией за Олимпиаду?"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, который получил приз "Харламов Трофи", дал большое интервью, в котором рассказал о конфликтах внутри "Питтсбурга", секрете успеха в главном клубном турнире мира и главное – об Олимпийских играх в Корее-2018.

БЛЕСК. Чемпионат Англии стартовал лихо. Что вы могли пропустить

Первые матчи английской премьер-лиги получились на удивление драматичными и результативными. Не слишком удачно стартующий дома "Арсенал" вырвал три очка у "Лестера", "Ливерпулю" трех голов оказалось недостаточно для победы, а "Челси" сенсационно уступил "Бернли". Рассказываем о главном.

НЕПРЕДСКАЗУЕМО. На вершине – Тихонов и Аленичев

Спартаковские легенды рвутся в премьер-лигу: по итогам 8-го тура ФНЛ в единоличные лидеры выбились "Крылья Советов" Андрея Тихонова, а на второе место поднялся "Енисей" Дмитрия Аленичева. В деталях освещаем то, что происходит во втором по силе российском дивизионе.

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