Триумфальное возвращение Головина, первое поражение «Милана» в Серии А, итоги МЧМ от Ларионова
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 7 января.
«Голо сделал голо». Французские СМИ восхищаются Головиным
Что говорит зарубежная пресса после блистательной игры Александра Головина.
Виноват один Ларионов?
Монегаски разгромили «Лорьян» (5:2) после триумфального возвращения российского футболиста.
В центральном матче 16-го тура «Милан» проиграл на своем поле «Ювентусу» и не сумел воспользоваться осечкой «Интера».
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после МЧМ.
«Сережа умер у меня на руках». Вдова Шустикова — о смерти мужа и его конфликте с Леонидом Слуцкимчитать >
«Это абсолютный позор». Звезды американского спорта возмущены штурмом Капитолиячитать >
Вячеслав Фетисов — о беспорядках в США: «Ситуация непростая! Она коснется всех»читать >
Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»читать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю