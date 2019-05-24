Россия катит в финал ЧМ, Гинер предложил новую реформу, в фигурке снова поменяют правила

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 24 мая.

ГЕРОИ. Так круто мы не играли с Квебека и Берна! Сравнение с "Красной машиной" уместно как никогда

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России в сложнейшем матче победила США (4:3). Это была одна из самых ярких игр нашей команды за последнее десятилетие.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 50 лучших финнов отказались от сборной, а она все равно в полуфинале. С кем играть России

На чемпионате мира не полагается выписывать отдельные призы в номинациях "открытие" или "сюрприз". По нашей версии финны уже владеют ими виртуально, но вполне заслуженно. Именно выступление наших северных соседей можно назвать главной сенсацией турнира. Рассказываем о сопернике сборной России по полуфиналу чемпионата мира – Финляндии.

ГОСТЬ. Юрий Красовский: "Качества Ковальчука приведут его однажды в руководство российским спортом. На ЧМ-2019 ждем только золота!"

Большое интервью президента букмекерской компании "Лига Ставок" – о награде "Абсолютно лучший букмекер" и развитии букмекерского бизнеса в России, о хоккее и футболе, о борьбе с договорными матчами и скрытых талантах Ильи Ковальчука, и многом другом.

ГАЙД. 6 000 000 000 за Fan ID. Как это должно работать

Известный спортивный функционер, бывший гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов в своей авторской колонке для "СЭ" рассказывает, как из паспорта болельщика сделать эффективную и прибыльную систему.

РИТОРИКА. В РФС думают о расширении премьер-лиги. Почему это спорная идея

По данным "СЭ", президент ЦСКА Евгений Гинер на исполкоме РФС поднял вопрос о расширении премьер-лиги с 16 до 18 команд. Позже эту информацию подтвердил и официальный сайт организации, где появилась новость об итогах заседания. Дмитрий Гирин – о том, насколько рационально увеличивать число участников РПЛ с 16 до 18 клубов при нынешних условиях.

УНИКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. "Человек схватил молоток и расколотил лицо Стрельцову. Испортил памятник"

Юрий Чапчук – 86-летний бывший директор Ваганьковского и Новодевичьего кладбищ – вспоминает, как организовывал похороны Эдуарда Стрельцова и Льва Яшина. Юрий Голышак сделал уникальное интервью.

РЕФОРМА. На радость Трусовой, на горе Туктамышевой. Что меняет новая "стоимость" прыжков

Правила прошлого сезона изрядно потрепали нервы фигуристам. Многие из них шли на упрощение программ, поскольку цена ошибки была слишком велика. Теперь ISU хочет вернуть спортсменам возможность показывать более сложные элементы. Рассказываем, как это может быть.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".