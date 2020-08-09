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Олейник — в нокауте, Квят — в десятке, Кикнадзе — в центре скандала с болельщиками

9 августа 2020, 20:45
Деррик Льюис и Алексей Олейник. Фото Twitter
Деррик Льюис и Алексей Олейник. Фото Twitter

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 9 августа.

Олейник — в нокауте. Дядя Леша бился до конца, но Льюис слишком силен

Деррик Льюис нокаутировал Алексея Олейника в главном бою UFC Fight Night 174.

Ферстаппен переиграл «Мерседес». Квят вернулся в десятку

«Гран-при 70-летия» завершился тактической победой «Ред Булла».

Кикнадзе, собака и Зидан. Рабинер — о скандальном выступлении гендиректора «Локо»

О скандальной встрече Кикнадзе с болельщиками.

«Уфа» разгромлена без Урунова и Газизова. «Краснодар» — уже первый

Команда Вадима Евсеева крупно проиграла в 1-м туре премьер-лиги «Краснодару» — 0:3.

Аутсайдер МХЛ изо всех сил бился против молодежной сборной. В четырех матчах забил 3 гола и пропустил 27

О матчах против молодежки игроки «Капитана» узнали на тренировке за два часа до вылета на турнир.

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