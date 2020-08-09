Олейник — в нокауте, Квят — в десятке, Кикнадзе — в центре скандала с болельщиками
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 9 августа.
Олейник — в нокауте. Дядя Леша бился до конца, но Льюис слишком силен
Деррик Льюис нокаутировал Алексея Олейника в главном бою UFC Fight Night 174.
«Гран-при 70-летия» завершился тактической победой «Ред Булла».
О скандальной встрече Кикнадзе с болельщиками.
Команда Вадима Евсеева крупно проиграла в 1-м туре премьер-лиги «Краснодару» — 0:3.
О матчах против молодежки игроки «Капитана» узнали на тренировке за два часа до вылета на турнир.
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Встреча с болельщиками «Локо» — провал. Так к мероприятиям не готовятсячитать >
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