Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 9 августа.

Деррик Льюис нокаутировал Алексея Олейника в главном бою UFC Fight Night 174.

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